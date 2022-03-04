Đúng 3 tuần nữa, thiên thời địa lợi nhân hòa, những con giáp sau sự nghiệp 'bay vút', tiền bạc chảy vào túi ào ào

Tâm linh - Tử vi 04/03/2022 13:00

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ sự nghiệp "bay vút", tiền bạc chảy vào túi ào ào, sung túc đủ đầy trong 3 tuần tới.

Tuổi Sửu

Tài lộc của con giáp may mắn này có dấu hiệu chuyển biến nếu người làm công ăn lương mạnh dạn đưa ra đề xuất mức lương tăng cho xứng đáng với công sức bỏ ra.

Người làm kinh doanh, buôn bán, đầu tư cũng gặp được nhiều điều lợi. Thu nhập tăng lên đáng kể khi bản mệnh luôn có thể đưa ra quyết định nhanh gọn và dứt khoát, dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn.

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Tài lộc của người tuổi Sửu có dấu hiệu chuyển biến trong 3 tuần tới - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi sẽ thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào hơn. Bên cạnh đó, bạn nên gặp gỡ nhiều bạn bè mới, cơ hội làm ăn mới chắc chắn sẽ thành công, được quý nhân giúp đỡ.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn cũng có thêm nhiều mối làm ăn khả quan. Các hợp đồng được ký kết thuận lợi giúp bạn đem về nhiều khoản lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như cho chính bản thân.

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Công việc của người tuổi Mùi sẽ thăng tiến đi lên như diều gặp gió - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ ngày một thăng tiến trong sự nghiệp. Đặc biệt, người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, có thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Ngoài ra, bạn cần suy ngẫm để hiểu bản thân và biết rõ những điểm mạnh cốt lõi của bản thân. Đây cũng chính là bí quyết để bạn thành công trong tương lai.

Vận trình tình cảm của bạn sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Bạn và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

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Vận trình tình cảm của người tuổi Tuất sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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