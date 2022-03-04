Đúng 7 ngày tới, vượng khí ào ào, top 3 con giáp sau đón Thần Tài vào nhà, sắm vàng sắm bạc, giàu sang khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 04/03/2022 10:50

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ đón Thần Tài vào nhà, sắm vàng sắm bạc, giàu sang khó ai bì kịp trong 7 ngày tới.

Tuổi Dần

Tong vòng 7 ngày tới, con giáp may mắn này được cát tinh dìu dắt để vượt qua những thử thách, khó khăn phải đối mặt. Chỉ cần bạn luôn cố gắng và nghiêm túc thì công việc sẽ phát triển ổn định, đường thăng tiến về chức vụ và tài lộc luôn rộng mở.

Với người làm công ăn lương, bạn được thưởng một khoản hậu hĩnh vì đã không ngại khó, ngại khổ, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn vất vả trở ngại trong suốt thời hạn vừa mới qua. Ngoài ra, con giáp mưu trí này cũng nên chú ý quan tâm đến việc tiếp xúc với mọi người, bởi hoàn toàn có thể bạn sẽ quen được với một vài đối tác chiến lược triển vọng đấy.

con giap may man
Người tuổi Dần được cát tinh dìu dắt để vượt qua những thử thách, khó khăn phải đối mặt - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vô cùng may mắn trong công việc và tài lộc. Trong thời gian tới, bạn có cơ hội tỏa sáng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc. Chính nhờ những nỗ lực trước đó nên bạn đơn giản thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương phát tài.

Với những người tuổi Mùi còn đơn thân khó tìm được đối tượng hài lòng chứ đừng nói tới chuyện kết hôn. Một vài người phải loay hoay xử lý quá nhiều vấn đề xuất hiện trong cuộc sống nên không còn muốn mở lòng để ai bước vào trái tim mình.

con giap may man 1
Người tuổi Mùi vô cùng may mắn trong công việc và tài lộc trong 7 ngày tới - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Tài lộc của người tuổi Ngọ có dấu hiệu tăng lên rõ rệt. Điều đáng mừng là nhờ nỗ lực tìm kiếm cơ hội kinh doanh để tăng doanh thu. Với người làm kinh tế tài chính, quý nhân luôn ở bên cạnh giúp sức cho bản mệnh, ra mắt cho bạn thời cơ kiếm tiền.

Không chỉ vậy, bạn còn được thần tài phù hộ độ trì, làm gì cũng dễ dàng, hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Điều quan trọng nữa là bản thân những người thuộc con giáp này rất thông minh và biết cách sử dụng trí thông minh của mình để xây dựng nền tảng vững chắc.

con giap may man 2
Tài lộc của người tuổi Ngọ có dấu hiệu tăng lên rõ rệt trong thời gian tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bắt đầu từ 5/3/2022, những con giáp sau được mệnh danh là 'cỗ máy kiếm tiền', công danh bừng sáng, vét hết của cải thiên hạ về nhà

Bắt đầu từ 5/3/2022, những con giáp sau được mệnh danh là 'cỗ máy kiếm tiền', công danh bừng sáng, vét hết của cải thiên hạ về nhà

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được mệnh danh là "cỗ máy kiếm tiền", công danh bừng sáng, vét hết của cải thiên hạ về nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 7 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 58 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 8 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 58 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 9 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'