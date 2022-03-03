Bắt đầu từ 5/3/2022, những con giáp sau được mệnh danh là 'cỗ máy kiếm tiền', công danh bừng sáng, vét hết của cải thiên hạ về nhà

Tâm linh - Tử vi 03/03/2022 17:50

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được mệnh danh là "cỗ máy kiếm tiền", công danh bừng sáng, vét hết của cải thiên hạ về nhà.

Tuổi Tý

Bắt đầu từ 5/3/2022, con giáp may mắn này sẽ có quý nhân phù trợ, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm sẽ suôn sẻ và gặp được nhiều hỷ sự. Bạn vốn là những người luôn chăm chỉ, nỗ lực và cố gắng không ngừng, mỗi ngày trôi qua họ đều lạc quan, yêu đời với mong muốn vận may sẽ mỉm cười.

Bên cạnh đó, những mong muốn trong lòng của tuổi Ngọ đều có thể thành hiện thực. bạn có thể sẽ có quý nhân chiếu cố, mọi mưu cầu tương đối dễ dàng, tài lộc dồi dào, thích hợp để đầu tư, quản lý tài chính, có khả năng mua nhà đổi xe.

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Người tuổi Tý sẽ có quý nhân phù trợ, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm sẽ suôn sẻ và gặp được nhiều hỷ sự - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ chính thức bước lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đang ngày một khởi sắc. Đặc biệt, những người tuổi Thân cũng sẽ có vận may lội ngược dòng, sự nghiệp đang khó khăn ở chỗ nào sẽ được giải quyết ổn thỏa ở chỗ đó. 

Ngoài ra, đây vốn là năm thăng hoa của tuổi Thân, sắp tới bạn sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp cả năm thịnh vượng. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ gặp được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới, theo đó thì tài vận cũng thăng hoa bất ngờ.

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Người tuổi Thân sẽ chính thức bước lên tầm cao mới trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Vượng khí của người tuổi Hợi tăng lên chóng mặt trong thời gian tới đây. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được sự tuyên dương cũng như khoản tiền thưởng của người làm lãnh đạo, trong khi đó, người theo nghiệp kinh doanh sẽ có cơ hội phát tài. Bạn gặp được đối tác làm ăn uy tín, có tiếng trên thị trường, nhờ vậy mà bạn có được những bước tiến vững chắc, có nền tảng để phát triển kinh doanh tốt hơn.

 

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Khi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất. 

 

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Vượng khí của người tuổi Hợi tăng lên chóng mặt từ ngày 5/3/2022 - Ảnh: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bắt đầu từ ngày 4/3/2022, những con giáp 'số hưởng' sau như CÁ CHÉP HÓA RỒNG, công doanh rộng mở, tình duyên rực rỡ

Bắt đầu từ ngày 4/3/2022, những con giáp 'số hưởng' sau như CÁ CHÉP HÓA RỒNG, công doanh rộng mở, tình duyên rực rỡ

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây như cá chép hóa rồng, công doanh rộng mở, tình duyên rực rỡ từ ngày 4/3/2022.

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