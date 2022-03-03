Bước sang tháng 2 âm lịch, những con giáp sau may mắn đầy tay, tiền vào túi 'như nước chảy', sớm thành 'đại gia đất đai'

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ may mắn đầy tay, tiền vào túi "như nước chảy", sớm thành "đại gia đất đai" vào tháng 2 âm lịch.

Tuổi Dần Nhờ có cát tinh phù trợ và chính sự cố gắng của bản thân, con giáp may mắn này sẽ gặt hái được nhiều thành tích đáng nể trong tháng 2 âm lịch tới đây. Với người làm đầu tư, kinh doanh, con giáp này có thêm nhiều mối làm ăn khả quan. Các hợp đồng được ký kết thuận lợi giúp bạn đem về nhiều khoản lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như cho chính bản thân. Phương diện tình cảm cũng hanh thông khi có đào hoa tác động. Người độc thân có nhiều cơ hội thoát kiếp cô đơn lẻ bóng, còn các cặp đôi có thể tính đến chuyện xa xôi hơn nữa. Với các cặp vợ chồng, hai bạn đều đang nỗ lực vun đắp cho mái ấm gia đình.

Người tuổi Dần sẽ gặt hái được nhiều thành tích đáng nể trong tháng 2 âm lịch tới - Ảnh: Internet Tuổi Thìn Người tuổi Thìn có cơ hội thăng chức nhưng nếu không cố gắng thì người khác sẽ giành mất. Coi chừng mắc phải những lỗi không đáng có trong công việc do quá chủ quan. Trong quan hệ với đồng nghiệp, nên mềm dẻo hơn, đừng luôn bắt người khác làm theo ý mình.

Về tình cảm, bạn đừng quá rụt rè, thận trọng, nếu thích người ấy thì nên tranh thủ cơ hội để làm thân, có vẻ người ta cũng đang chờ động thái tích cực từ bạn. Người tuổi Thìn có cơ hội thăng chức nhưng nếu không cố gắng thì người khác sẽ giành mất - Ảnh: Internet Tuổi Tuất Người tuổi Tuất sẽ được quý nhân giúp đỡ nên dễ dàng gặp được cơ hội tốt để đổi đời. Đặc biệt, giữa tháng 2 âm lịch sắp tới, công việc tuổi Tuất có nhiều khởi sắc, có khả năng giúp họ thăng quan tiến chức, và chỉ cần bình tĩnh nắm vững thông tin, nhờ những người có kinh nghiệm tư vấn, bạn cũng sẽ có một mùa bội thu, thuận buồm xuôi gió. Về phương diện tình cảm, vận đào hoa của bạn cũng có nhiều khởi sắc, có thể gặp được nhân duyên tốt trong vài ngày tới. Người tuổi Tuất sẽ được quý nhân giúp đỡ nên dễ dàng gặp được cơ hội tốt để đổi đời - Ảnh: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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