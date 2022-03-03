Bước sang tháng 2 âm lịch, những con giáp sau may mắn đầy tay, tiền vào túi 'như nước chảy', sớm thành 'đại gia đất đai'

Tâm linh - Tử vi 03/03/2022 17:40

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ may mắn đầy tay, tiền vào túi "như nước chảy", sớm thành "đại gia đất đai" vào tháng 2 âm lịch.

Tuổi Dần

Nhờ có cát tinh phù trợ và chính sự cố gắng của bản thân, con giáp may mắn này sẽ gặt hái được nhiều thành tích đáng nể trong tháng 2 âm lịch tới đây. Với người làm đầu tư, kinh doanh, con giáp này có thêm nhiều mối làm ăn khả quan. Các hợp đồng được ký kết thuận lợi giúp bạn đem về nhiều khoản lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như cho chính bản thân.

Phương diện tình cảm cũng hanh thông khi có đào hoa tác động. Người độc thân có nhiều cơ hội thoát kiếp cô đơn lẻ bóng, còn các cặp đôi có thể tính đến chuyện xa xôi hơn nữa. Với các cặp vợ chồng, hai bạn đều đang nỗ lực vun đắp cho mái ấm gia đình.

 

con giap may man
Người tuổi Dần sẽ gặt hái được nhiều thành tích đáng nể trong tháng 2 âm lịch tới - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có cơ hội thăng chức nhưng nếu không cố gắng thì người khác sẽ giành mất. Coi chừng mắc phải những lỗi không đáng có trong công việc do quá chủ quan. Trong quan hệ với đồng nghiệp, nên mềm dẻo hơn, đừng luôn bắt người khác làm theo ý mình.

Về tình cảm, bạn đừng quá rụt rè, thận trọng, nếu thích người ấy thì nên tranh thủ cơ hội để làm thân, có vẻ người ta cũng đang chờ động thái tích cực từ bạn.

con giap may man 1
Người tuổi Thìn có cơ hội thăng chức nhưng nếu không cố gắng thì người khác sẽ giành mất - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ được quý nhân giúp đỡ nên dễ dàng gặp được cơ hội tốt để đổi đời. Đặc biệt, giữa tháng 2 âm lịch sắp tới, công việc tuổi Tuất có nhiều khởi sắc, có khả năng giúp họ thăng quan tiến chức, và chỉ cần bình tĩnh nắm vững thông tin, nhờ những người có kinh nghiệm tư vấn, bạn cũng sẽ có một mùa bội thu, thuận buồm xuôi gió.

Về phương diện tình cảm, vận đào hoa của bạn cũng có nhiều khởi sắc, có thể gặp được nhân duyên tốt trong vài ngày tới.

con giap may man 2
Người tuổi Tuất sẽ được quý nhân giúp đỡ nên dễ dàng gặp được cơ hội tốt để đổi đời - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bắt đầu từ ngày 4/3/2022, những con giáp 'số hưởng' sau như CÁ CHÉP HÓA RỒNG, công doanh rộng mở, tình duyên rực rỡ

Bắt đầu từ ngày 4/3/2022, những con giáp 'số hưởng' sau như CÁ CHÉP HÓA RỒNG, công doanh rộng mở, tình duyên rực rỡ

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây như cá chép hóa rồng, công doanh rộng mở, tình duyên rực rỡ từ ngày 4/3/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 7 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 8 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 9 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'