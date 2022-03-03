Nhờ tài khí ngút trời vào đầu tháng 3, những con giáp này sẽ 'hút tiền không ngớt' về túi, hỷ sự liên tục, đổi vận giàu sang

Tâm linh - Tử vi 03/03/2022 16:37

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "hút tiền không ngớt" về túi, hỷ sự liên tục, đổi vận giàu sang trong đầu tháng 3/2022.

Tuổi Sửu

Được sao Cát Tinh chiếu nên con giáp may mắn này làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ. Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào hơn. Bên cạnh đó, bạn nên gặp gỡ nhiều bạn bè mới, cơ hội làm ăn mới chắc chắn sẽ thành công, được quý nhân giúp đỡ.

Vận trình tình cảm của bạn sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Bạn và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

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Người tuổi Sửu làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ trong đầu tháng 3 tới - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Túi tiền của người tuổi Ngọ đã dư dả hơn bởi vì bạn thực hiện các công việc kinh doanh thời vụ. Đồng thời, bạn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, càng đầu tư kinh doanh càng sinh lời, cuộc sống thời gian tới vừa ấm êm về tình cảm, vừa đủ đầy về vật chất.

Ngũ hành tương sinh giúp vận trình tình cảm của Ngọ khá ngọt ngào. Các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Bạn nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

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Ngũ hành tương sinh giúp vận trình tình cảm của Ngọ khá ngọt ngào - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Tài lộc của người tuổi Dậu có dấu hiệu chuyển biến nếu người làm công ăn lương mạnh dạn đưa ra đề xuất mức lương tăng cho xứng đáng với công sức bỏ ra. Người làm kinh doanh, buôn bán, đầu tư cũng gặp được nhiều điều lợi. Thu nhập tăng lên đáng kể khi bản mệnh luôn có thể đưa ra quyết định nhanh gọn và dứt khoát, dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn.

Bên cạnh đó, bạn sẽ có nhiều mối nhân duyên tốt lành đưa tới cửa, đây là dịp thuận lợi để người độc thân có thể tìm cho mình đối tượng phù hợp. Khi trái tim đã rung động, hãy mạnh dạn bày tỏ tấm chân tình, do dự quá lâu cơ hội sẽ vụt mất.

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Tài lộc của người tuổi Dậu có dấu hiệu chuyển biến trong thời gian tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bắt đầu từ ngày 4/3/2022, những con giáp 'số hưởng' sau như CÁ CHÉP HÓA RỒNG, công doanh rộng mở, tình duyên rực rỡ

Bắt đầu từ ngày 4/3/2022, những con giáp 'số hưởng' sau như CÁ CHÉP HÓA RỒNG, công doanh rộng mở, tình duyên rực rỡ

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây như cá chép hóa rồng, công doanh rộng mở, tình duyên rực rỡ từ ngày 4/3/2022.

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