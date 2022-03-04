Tử vi 6 ngày tới (từ 5/3 - 10/3), top 3 con giáp được Tam Hợp hậu thuẫn, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 04/03/2022 06:40

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được Tam Hợp hậu thuẫn, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở đúng 6 ngày tới.

Tuổi Dần

Sự nghiệp và tài lộc của con giáp may mắn này được cải thiện, sẽ có thu nhập tiền bạc thỏa đáng, đặc biệt ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn, vận may lớn nhỏ nối tiếp nhau. Ngoài ra, bạn sẽ có được điềm lành từ những quý nhân xung quanh. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì mọi thứ sẽ hanh thông, công việc và tài vận bắt đầu có dấu hiệu thăng hoa.

Bên cạnh đó, bạn có cơ hội làm mới mình, gặp gỡ được những đối tượng phù hợp và như ý, nhờ đó mà chuyện tình cảm cũng thăng hoa hơn.

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Sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Dần được cải thiện trong 5 ngày tới - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp bạn tìm kiếm được cơ hội để thay đổi cuộc sống và làm giàu. Do đó, cuộc sống bạn sẽ có nhiều chuyển biến bất ngờ, từ giai đoạn này trở đi bạn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố.

Mộc sinh Hỏa giúp vận trình tình duyên của bạn có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Bạn có thể gặp gỡ được đối tượng tâm đầu ý hợp với mình, tình cảm mới bắt đầu nhưng có nhiều hi vọng khi cả hai có rất nhiều điểm tương đồng.

 

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Người tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân chỉ đường dẫn lối - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Nhờ có nhiều cát tinh hội tụ, người tuổi Mùi đón vận trình tài lộc dồi dào. Dấu hiệu dễ thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá trúc trắc, vất vả như trước.  Lợi nhuận liên tục đổ về túi cho thấy bạn đang đi đúng hướng, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về thành quả lớn lao.

 

Không chỉ tài lộc, đường quan lộ của tuổi này cũng khá lý tưởng trong năm 2022. Bản mệnh có  đại cát tinh soi chiếu, mang tới vận quý nhân vượng, được người quyền thế giúp sức như thể tìm thấy cầu vồng sau cơn mưa.

 

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Nhờ có nhiều cát tinh hội tụ, người tuổi Mùi đón vận trình tài lộc dồi dào - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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