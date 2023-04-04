Top 3 con giáp NAM đào hoa bậc nhất khiến người con gái luôn phải dè chừng

Đàn ông tuổi Tuất thẳng thắn và không khoa trương, thích đấu tranh chống lại bất công và bảo vệ công lý. Bề ngoài họ có vẻ nồng nhiệt nhưng thực chất, họ rất đa cảm. Ngoại hình sáng sủa, tính cách sôi nổi khiến chàng dễ dàng được lòng và yêu thích bởi những người khác giới.

Đáng chú ý, tuổi Tuất cũng là kiểu người không biết từ chối, rất mềm lòng, dù đã có vợ cũng không nỡ từ chối một cô gái đẹp. Điều này khiến vợ của họ lo lắng.

Tuổi Tuất cũng là kiểu người không biết từ chối, rất mềm lòng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý là những người hào hoa, tính tính cởi mở, đôi khi hơi thân thiện quá mức nhưng chính vì thế lại thu hút được nhiều người. Đây cũng là con giáp đa tình bậc nhất.

Người tuổi Tý thường rất có tài, thậm chí còn có nhiều tài lẻ. Họ là tuýp người thành đạt trong cuộc sống. Là người thích nghi nhanh chóng với bất kỳ hoàn cảnh nào, họ sẽ sớm vượt qua khó khăn và thể hiện bản lĩnh của con giáp đứng đầu.

Trong tình yêu họ khá ích kỷ, ghét sự ràng buộc. Họ cũng có tật xấu là điên cuồng chạy theo sự thú vị và sẵn sàng bỏ lại những gì bên cạnh mà không còn hứng thú nữa.

Tuổi Tý thích chạy theo sự thú vị, mới mẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường được rất nhiều người yêu quý bởi sự cởi mở, tốt tính. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh mà chẳng nề hà.

Theo tử vi, tuổi Mão là một trong những tuổi đào hoa bậc nhất bởi tính cách cả thèm chóng chán. Họ khá nhạy cảm, dễ xúc động và có đời sống nội tâm phong phú, thích cuộc sống tự do.

Nhờ tính cách ân cần, lãng mạn, dịu dàng mà tuổi Mão là mẫu người yêu lý tưởng của rất nhiều người. Có thể nói đây chính là con giáp có khả năng "sát gái", "sát trai" thuộc vào hàng nhất. Chất nghệ sĩ trong người khiến tuổi Mão luôn thích phiêu lưu và thường đưa ra lựa chọn dựa trên sự mách bảo của trái tim. Tuy nhiên đây lại không phải con giáp dễ ngoại tình đâu nhé, họ sẽ chấm dứt một mối quan hệ rồi mới bước sang mối quan hệ mới.

Tuổi Mão cả thèm chóng chán, không quen được lâu dài. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.