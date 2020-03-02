Top 3 con giáp may mắn nhất tuần (2/3 – 8/3): Phú quý theo chân, thần tài rót lộc, cuối tuần tiền chất chật nhà

Số trời đã định, 3 con giáp may mắn nhất tử vi tuần mới này sẽ ngập trong nhung lụa, càng về cuối tuần càng vượng vận tài lộc, phú quý ập xuống đầu.

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ rõ, nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất tuần này gia chủ chỉ việc nằm ngửa mà ăn, vàng chất chật nhà. Trong tử vi tuần mới từ ngày 2/3 đến 8/3/2020 chỉ rõ, Dậu sẽ có tài lộc thịnh vượng, vận đỏ như son - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Trời sinh Dậu là con giáp hiền lành, nhân hậu lại sống tình cảm, chân thành. Vậy nên, họ được bề trên thương yêu, quý nhân chiều chuộng, ban cho vô số cơ hội làm giàu. Trong tử vi tuần mới từ ngày 2/3 đến 8/3/2020 chỉ rõ, Dậu sẽ có tài lộc thịnh vượng, vận đỏ như son.

Càng về cuối tuần Dậu càng được cát tinh phù trợ, làm đâu thắng đó, tiền tình viên mãn chính là phúc phần con giáp giàu có này nắm chắc trong tay. Thân ắt công thành danh toại, thức trắng đêm để đếm tiền cũng không xuể - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Thân ngồi không cũng có quý nhân mang cơ hội kiếm tiền đến tận nhà trong tuần mới này. Đặc biệt, phúc lộc trời cho còn cho con giáp giàu có này có cả tháng 3/2020 tài lộc vượng phút, phú quý bùng nổ, muốn khổ cũng không được.

Chỉ cần xác định rõ ràng những gì mình muốn làm, kiên trì với kế hoạch đã đề ra thì Thân ắt công thành danh toại, thức trắng đêm để đếm tiền cũng không xuể. Càng về cuối tuần Mão sẽ càng thêm phúc thêm phần, nằm trên đống vàng, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Sách tử vi phương Đông có nói, trong tuần mới này Mão sẽ có may mắn nối tiếp may mắn, thành công nối tiếp thành công. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Mão cũng sẽ có tiền ùa vào túi, cứ vơi lại đầy, tiêu pha xả láng cũng không chịu vơi. Nếu đã nuôi tham vọng làm giàu, nếu đã dám vượt lên số phận thì Mão hãy cứ kiên cường theo đuổi mục tiêu đã đề ra. Càng về cuối tuần Mão sẽ càng thêm phúc thêm phần, nằm trên đống vàng, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng hờn. *Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Khổ tận cam lai: 4 con giáp ‘cá chép hóa rồng’, đổi đời đổi vận, giàu vật vã trong năm 2020 Nếu thuộc 4 con giáp may mắn nhất năm 2020 này, bạn sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi, hưởng trọn lộc trời.

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