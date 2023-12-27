Top 3 con giáp may mắn hôm nay, thứ Tư 27/12/2023: Hợi tài lộc nhân mười, Tuất vàng bạc đầy nhà, Dậu giàu có chạm nóc

Tử vi hôm nay ngày 27/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi cố chấp với mối tình gay ra tổn thương cho bạn.

Tình cảm: Người tuổi Hợi không lắng nghe ý kiến người thân, giờ đây tổn thương tự mình nhận lấy.

Công việc: Người tuổi Hợi không rõ ràng định hướng công việc, luôn có góc nhìn mơ hồ.

Tài lộc: Dù rất nhiều khó khăn, nhưng bạn có gia đình ở cạnh tương trợ.

Sức khoẻ: Chân đau nhứt, vì thường chạy bộ quá mức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất chính là con giáp có trí tuệ sắc bén và tư duy sáng tạo. Họ có khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ và đưa ra giải pháp độc đáo.

Tử vi cho biết những người tuổi Tuất trong thời gian này thường tỏ ra hào hiệp và tự tin trong cách họ làm việc và giao tiếp với người khác. Điều này giúp họ đối mặt với thách thức một cách tích cực và quả quyết.

Những người sinh năm Tuất sẽ gặp may mắn hơn trong hôm nay. Nỗ lực hết mình trong công việc, con giáp này sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi. Tuổi Tuất lương thiện, không mưu mô, có vận may lớn trong sự nghiệp.

Đặc biệt với những người làm kinh doanh có thể thu được lợi nhuận tốt trong khoảng thời điểm. Tuổi Tuất này thành công rực rỡ trong sự nghiệp, đạt được cả danh lợi và tài lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 27/12/2023 hôm nay, tuổi Dậu đừng cố tranh giành đúng sai, nên dành thời gian để đánh giá những quan điểm, suy nghĩ của mình, tỉnh táo hơn trong lựa chọn thay vì tin tưởng người khác mù quáng.

Con giáp này sẽ vững tin hơn về tài chính của mình trong hiện tại cũng như tương lai. Bản mệnh có thêm động lực để không ngừng kiếm tiền ở nhiều nguồn khác nhau.

Tuy nhiên ngày này dự báo rắc rối trong tình cảm có thể khiến tuổi Dậu buồn lòng. Những tranh cãi có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia, đòi hỏi con giáp này cần kiềm chế cơn giận của mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.