Top 3 con giáp làm một hưởng mười, đại cát đại lợi, tài vận vượng phát nhất từ ngày 30/12/2023 - 10/1/2024

Tâm linh - Tử vi 29/12/2023 09:12

Từ ngày 30/12/2023 - 10/1/2024, những con giáp giàu có này sẽ vạn sự hoan hỷ, tiền bạc xông xênh, cứ thế mà giàu ú ụ khiến ai cũng hờn.

Tuổi Sửu

Trong số 12 con giáp, Sửu chính là người may mắn nhất từ ngày 30/12/2023 - 10/1/2024. Chẳng những làm gì cũng suôn sẻ hanh thông, Sửu còn dễ dàng kiếm lợi từ những khoản đầu tư, kinh doanh của mình. Chỉ cần kiên định với mục tiêu đã đề ra Sửu ắt nằm trên đống vàng.

Càng về giữa tháng con giáp may mắn này càng ăn nên làm ra, đếm sái tay cũng không hết tiền. Thế nên, Sửu hãy phấn đấu không ngừng để có được những gì mình khát khao. Hãy cứ vững vàng với ước mơ hoài bão, sống chân thành và dám dấn thân thì không chỉ tiền chất chật két, nhà đẹp xe sang cũng đang chờ Sửu phía trước.

Top 3 con giáp làm một hưởng mười, đại cát đại lợi, tài vận vượng phát nhất từ ngày 30/12/2023 - 10/1/2024 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tài vận của người tuổi Tuất khá vượng từ ngày 30/12/2023 - 10/1/2024. Được bề trên thương yêu, quý nhân tương trợ nên may mắn cứ ập xuống đầu, tiền bạc nối đuôi nhau chạy vào túi Tuất. Dù làm công hay làm chủ, tuổi Tuất sẽ ngập trong biển tiền.

Làm chơi hưởng thật, đại cát đại lợi, sung túc đủ đầy chính là thành quả Tuất xứng đáng nhận được. Trời sinh tuổi Tuất là con giáp tài giỏi, khôn ngoan và có gan làm giàu. Họ thích thử thách bản thân, dám đương đầu với khốn khó và từng bước khẳng định tài năng của mình, đạp lên thị phi để vươn mình phát triển.

Top 3 con giáp làm một hưởng mười, đại cát đại lợi, tài vận vượng phát nhất từ ngày 30/12/2023 - 10/1/2024 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Khổ tận cam lai, từ ngày 30/12/2023 - 10/1/2024, con giáp giàu sang này sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Những kẻ đã hãm hại, chơi xấu Hợi sẽ phải trả giá đắt cho hành vi tàn ác của mình với nghiệp báo nặng nề.

Thay vì nghĩ cách đối phó với tiểu nhân, tự bảo vệ mình thì từ giờ trở đi Hợi chỉ việc tập trung kiếm tiền. Thời gian này, con giáp tuổi Hợi sẽ tha hồ hốt bạc vào nhà, đón quý nhân ghé thăm, muốn nghèo cũng khó.

Top 3 con giáp làm một hưởng mười, đại cát đại lợi, tài vận vượng phát nhất từ ngày 30/12/2023 - 10/1/2024 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi mùng 1, 2, 3, 4 tháng 11 âm lịch, 3 con giáp mang đầy phúc khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi

Tử vi mùng 1, 2, 3, 4 tháng 11 âm lịch, 3 con giáp mang đầy phúc khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi

Trong mùng 1, 2, 3, 4 tháng 11 âm lịch, tuy có nhiều khó khăn thử thách nhưng 3 con giáp sau đây sẽ có vận may lội ngược dòng. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 11 ngày tới tử vi ngày 29/12/2023 con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 3 giờ 21 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 3 giờ 23 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 3 giờ 26 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 3 giờ 28 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 4 giờ 28 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 5 giờ 28 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 6 giờ 28 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 6 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026