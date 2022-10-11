Top 3 con giáp gặp thời gặp thế phất lên liên tục, giàu có ngất ngưỡng, tay ôm tiền tỷ, một bước vào giới đại gia cuối tháng 10 này

Tử vi nói rằng người tuổi Tý có nhiều cơ hội phát tài trong thời gian cuối tháng 10 dương lịch này. Bước vào cuối tháng 10 dương lịch, con giáp này chuẩn bị đón nhận nhiều tin vui. Trong công việc, con giáp này nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. Những mối quan hệ ngoại giao của tuổi Tý cũng có nhiều khởi sắc.

Đến cuối tháng 10, tài lộc của con giáp này càng vượng phát, vận đào hoa cũng rực rỡ. Chỉ cần làm việc chăm chỉ, tuổi Tý có thể đạt được những thành công xuất sắc, tài lộc liên tục tới. Nếu biết nhìn xa trông rộng, cuộc sống của bản mệnh trong vài năm tới sẽ cực kỳ sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Thần may mắn ghé thăm con giáp tuổi Dậu cuối tháng 10 dương lịch vì Thiên Tài đưa tới những điều kiện thuận lợi để bản mệnh có thể tận dụng và cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Thậm chí có người cho bạn vay tiền không lấy lãi để giúp bạn hoàn trả những khoản nợ hiện tại.

Sức khỏe của bạn đang tốt dần lên, nhất là những ai đang bị ốm bệnh thì có cơ hội hồi phục rất nhanh nhờ vào việc uống đúng thuốc hoặc gặp đúng bác sĩ giỏi. Bạn lưu ý là dù sao bạn vẫn đang có bệnh nên duy trì việc tập luyện nhẹ nhàng để cải thiện sức khỏe.

Tình duyên của người tuổi Dậu cũng rất khởi sắc, hai bạn thấu hiểu nhau nhiều hơn và biết cách quan tâm nhau hơn. Những người đã có gia đình biết cùng san sẻ buồn vui trong cuộc sống, vợ chồng hợp sức dễ xây dựng cơ ngơi huy hoàng.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Vốn dĩ Dần luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Thật may vì ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, tuổi Dần vẫn giữ được sự quyết tâm cao độ của mình. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của bạn không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Cũng nhờ vậy, cuối tháng 10 dương lịch, tuổi Dần cho thấy khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, bạn có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.