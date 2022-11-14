Top 3 con giáp dù người đời ghen ghét đố kị nhưng vẫn sống cuộc đời lương thiện, an yên

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 14:00

3 con giáp từ trước đến nay không thích gây chuyện thị phi, có tính cách rất tốt và mang đến cho người khác cảm giác dễ bị bắt nạt.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp sống tình cảm, chân thành và luôn dùng tấm lòng thiện lương để suy nghĩ cho người khác. Họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà tổn thương ai, càng không vì tranh quyền đoạt lợi mà dẫm đạp lên tất thảy để tiến thân. Nhờ thế, Mùi được rất nhiều người yêu thương, đồng nghiệp tin tưởng.

Không những thế, Mùi còn là con giáp biết nhìn xa trông rộng và có ý chí phi thường. Dẫu sinh ra trong gia đình khốn khó hay giàu có thì họ cũng không ngừng phấn đấu vươn lên làm giàu bằng năng lực của mình. Nhờ “chơi đẹp” lại sống nghĩa tình nên chỉ cần chạm ngưỡng 30 Mùi đã có trong tay khối tài sản khiến ai cũng kiêng nể. Họ may mắn đến mức cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, hôn nhân viên mãn hạnh phúc trăm năm.

Người đời dù ganh ghét đố kị hay nói xấu mình cũng không thế khiến con giáp này bận tâm, bởi họ hiểu rằng họa từ miệng mà ra, thay vì tạo khẩu nghiệp ta cứ an yên mà sống là đủ.

Tuổi Mão

Tử vi của người tuổi Mão cho thấy, họ luôn đối xử thân thiện và hòa đồng với người khác, sống rất hòa hợp với người bên cạnh, từ trước đến nay không thích gây chuyện thị phi, có tính cách rất tốt và mang đến cho người khác cảm giác dễ bị bắt nạt.

Nhưng trên thực tế thì họ vừa lương thiện vừa mạnh mẽ, có chủ kiến riêng của bản thân mình, làm việc rất tử tế lại còn rất thông minh. Họ giỏi về việc vạch kế hoạch, gặp bất cứ việc gì cũng có thể bình tĩnh đối mặt xử lý mà không để xảy ra bất cứ sai sót nào.

Top 3 con giáp dù người đời ghen ghét đố kị nhưng vẫn sống cuộc đời lương thiện, an yên - Ảnh 1
Người tuổi Mão vô cùng thận trọng và chăm chỉ, họ cũng vô cùng lý trí, từ trước đến nay chưa bao giờ chủ động gây chuyện thị phi nhưng họ cũng không sợ những chuyện phiền phức.

Nếu có người cố ý gây chuyện hoặc làm chuyện gì đó có lỗi với họ, họ sẽ có cách ứng xử thích đáng chứ không chịu để người khác tùy ý ức hiếp. Bằng khả năng và trí thông minh, con giáp nào sẽ bình tĩnh giải quyết hết tất cả các vấn đề mà mình gặp phải.

Tuổi Dậu

Sự hiền lành, đôn đậu, chăm chỉ chính là nét tính cách nổi bật nhất của người tuổi Dậu. Dù bề ngoài họ có gân guốc, háu thắng hay khó gần đến mấy thì chỉ sau một lần tiếp xúc ai cũng có thể cảm nhận được trái tim ấm áp, tâm hồn trong trẻo của con giáp này.

Dậu ngại va chạm, không thích thể hiện nên cứ điềm đạm làm tốt việc của mình rồi lẳng lặng thu hoạch trái ngọt. Người đời dù ganh ghét, đố kị hay nói xấu mình cũng không thế khiến con giáp này bận tâm, bởi họ hiểu rằng họa từ miệng mà ra, thay vì tạo khẩu nghiệp ta cứ an yên mà sống là đủ. Cũng nhờ phương châm sống này mà thành công luôn chào đón Dậu, khiến họ muốn nghèo cũng không được.

Thắng thắn, quyết liệt và không ngừng sáng tạo giúp Tuất dễ dàng thành công trong bất cứ lĩnh vực họ theo đuổi, ngay cả việc theo đuổi người mình yêu thương.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo!

 

Con giáp nào trời phú nhanh nhẹn, thăng chức tăng lương, tài vận khắp nơi, vận may không dứt?

Con giáp nào trời phú nhanh nhẹn, thăng chức tăng lương, tài vận khắp nơi, vận may không dứt?

Những con giáp này khi gặp vấn đề gì luôn phản ứng nhanh chóng và chính xác, sếp cho nay mai.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi các con giáp may mắn Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 1 giờ 36 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 2 giờ 36 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 3 giờ 36 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách