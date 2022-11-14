Top 3 con giáp dù người đời ghen ghét đố kị nhưng vẫn sống cuộc đời lương thiện, an yên

Mùi là con giáp sống tình cảm, chân thành và luôn dùng tấm lòng thiện lương để suy nghĩ cho người khác. Họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà tổn thương ai, càng không vì tranh quyền đoạt lợi mà dẫm đạp lên tất thảy để tiến thân. Nhờ thế, Mùi được rất nhiều người yêu thương, đồng nghiệp tin tưởng.

Người đời dù ganh ghét đố kị hay nói xấu mình cũng không thế khiến con giáp này bận tâm, bởi họ hiểu rằng họa từ miệng mà ra, thay vì tạo khẩu nghiệp ta cứ an yên mà sống là đủ.

Không những thế, Mùi còn là con giáp biết nhìn xa trông rộng và có ý chí phi thường. Dẫu sinh ra trong gia đình khốn khó hay giàu có thì họ cũng không ngừng phấn đấu vươn lên làm giàu bằng năng lực của mình. Nhờ “chơi đẹp” lại sống nghĩa tình nên chỉ cần chạm ngưỡng 30 Mùi đã có trong tay khối tài sản khiến ai cũng kiêng nể. Họ may mắn đến mức cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, hôn nhân viên mãn hạnh phúc trăm năm.

Tuổi Mão

Tử vi của người tuổi Mão cho thấy, họ luôn đối xử thân thiện và hòa đồng với người khác, sống rất hòa hợp với người bên cạnh, từ trước đến nay không thích gây chuyện thị phi, có tính cách rất tốt và mang đến cho người khác cảm giác dễ bị bắt nạt.

Nhưng trên thực tế thì họ vừa lương thiện vừa mạnh mẽ, có chủ kiến riêng của bản thân mình, làm việc rất tử tế lại còn rất thông minh. Họ giỏi về việc vạch kế hoạch, gặp bất cứ việc gì cũng có thể bình tĩnh đối mặt xử lý mà không để xảy ra bất cứ sai sót nào.

Người tuổi Mão vô cùng thận trọng và chăm chỉ, họ cũng vô cùng lý trí, từ trước đến nay chưa bao giờ chủ động gây chuyện thị phi nhưng họ cũng không sợ những chuyện phiền phức.

Nếu có người cố ý gây chuyện hoặc làm chuyện gì đó có lỗi với họ, họ sẽ có cách ứng xử thích đáng chứ không chịu để người khác tùy ý ức hiếp. Bằng khả năng và trí thông minh, con giáp nào sẽ bình tĩnh giải quyết hết tất cả các vấn đề mà mình gặp phải.

Tuổi Dậu

Sự hiền lành, đôn đậu, chăm chỉ chính là nét tính cách nổi bật nhất của người tuổi Dậu. Dù bề ngoài họ có gân guốc, háu thắng hay khó gần đến mấy thì chỉ sau một lần tiếp xúc ai cũng có thể cảm nhận được trái tim ấm áp, tâm hồn trong trẻo của con giáp này.

Dậu ngại va chạm, không thích thể hiện nên cứ điềm đạm làm tốt việc của mình rồi lẳng lặng thu hoạch trái ngọt. Người đời dù ganh ghét, đố kị hay nói xấu mình cũng không thế khiến con giáp này bận tâm, bởi họ hiểu rằng họa từ miệng mà ra, thay vì tạo khẩu nghiệp ta cứ an yên mà sống là đủ. Cũng nhờ phương châm sống này mà thành công luôn chào đón Dậu, khiến họ muốn nghèo cũng không được.

Thắng thắn, quyết liệt và không ngừng sáng tạo giúp Tuất dễ dàng thành công trong bất cứ lĩnh vực họ theo đuổi, ngay cả việc theo đuổi người mình yêu thương.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo!