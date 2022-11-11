Con giáp nào trời phú nhanh nhẹn, thăng chức tăng lương, tài vận khắp nơi, vận may không dứt?

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 11:00

Những con giáp này khi gặp vấn đề gì luôn phản ứng nhanh chóng và chính xác, sếp cho nay mai.

Tuổi Tị

Người tuổi Tị có khả năng phản ứng nhanh chóng trước một vấn đề nào đó. Khi gặp sự cố bất ngờ, Tị thường là người đầu tiên đưa ra ý kiến. Họ có khả năng suy nghĩ vấn đề rất nhanh chóng và toàn diện. Vậy nên cách giải quyết họ đưa ra thường nhận được sự ủng hộ của đa số mọi người.

Cho dù tình huống trước mắt có gay go đến đâu, chỉ cần có người tuổi Tị xuất hiện là đâu sẽ có đó.

Lãnh đạo luôn cảm thấy yên tâm khi giao việc cho Tị và tin rằng bản mệnh có cách xử lý đúng đắn và nhanh chóng. Bên cạnh đó, Tị cũng là con giáp thành thật, xứng đáng để kết bạn cả đời. Bản thân Tị cũng biết được điểm mạnh của mình và lựa chọn được công việc thích hợp thì sẽ phát triển rất mạnh mẽ.

Tuổi Tí

Năm 2022 người tuổi Tí đã trải qua năm tuổi của mình, gặp nhiều việc không thuận lợi, nhiều chuyện phiền phức, sự nghiệp không thuận lợi, thu nhập cũng không được như ý.

Nhưng bước sang năm mới 2023, người tuổi Tí không những thoát được vận xui mà còn sẽ nghênh đón tài vận của mình. Trong công việc sẽ thuận lợi mọi bề, thăng chức tăng lương, tiền tài cũng kiếm được dễ dàng, khả năng phát tài rất lớn.

Con giáp nào trời phú nhanh nhẹn, thăng chức tăng lương, tài vận khắp nơi, vận may không dứt? - Ảnh 1
Người tuổi Tí có đầu óc linh hoạt, nhiều suy tính, cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa cũng đều có thể dựa vào trí tuệ của bản thân giải quyết dễ dàng.

Trong năm 2023, tài vận của người tuổi Tí sẽ càng vượng, tài vận khắp nơi, vận may không dứt. Chỉ cần bản thân nỗ lực thêm một chút, bỏ công sức trong công việc và sự nghiệp nhiều hơn, đồng thời biết tận dụng các mối quan hệ xung quanh thì sẽ đạt được tài phúc dồi dào như mong muốn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có khả năng quan sát rất tinh tế và nhạy bén. Trước và trong quá trình làm bất cứ việc gì Thân luôn quan sát rất kĩ càng. Vậy nên họ chính là người hiểu bản chất của công việc nhất.

Việc quan sát sự vật giúp Thân nắm bắt tường tận mọi biến động. Nếu có lỡ xảy ra bất kỳ biến động nào, bản mệnh cũng có thể nắm chắc mọi việc trong tay. Thân biết mình nên thay đổi điểm gì để khắc phục tình trạng hiện tại.

Dường như trên thế giới này không có điều gì mà Thân không thể hiểu được. Trong cuộc sống lẫn công việc, Thân không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức của bản thân, giúp mình có những phản ứng càng thêm nhanh nhạy trong công việc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Từ nay đến Tết 2023, 3 con giáp nào mỉm cười hạnh phúc vì được bốn phương tám hướng nâng đỡ hết mình?

Từ nay đến Tết 2023, 3 con giáp nào mỉm cười hạnh phúc vì được bốn phương tám hướng nâng đỡ hết mình?

3 con giáp này có thể tự vượt qua khó khăn, xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi các con giáp may mắn Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 1 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 2 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 28 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 4 giờ 28 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ