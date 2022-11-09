Từ nay đến Tết 2023, 3 con giáp nào mỉm cười hạnh phúc vì được bốn phương tám hướng nâng đỡ hết mình?

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 14:51

3 con giáp này có thể tự vượt qua khó khăn, xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục.

Tuổi Thìn

Nhìn chung, người tuổi Thìn cũng có tính cách hướng ngoại, cứng cỏi. Con giáp này vốn hòa đồng, thân thiện nên được mọi người xung quanh yêu quý.

Tuổi Thìn có chí tiến thủ, không ngừng học hỏi, nỗ lực vươn lên tìm kiếm cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Bản mệnh có khả năng thích nghi tốt với sự thay đổi của hoàn cảnh sống mà không hề kêu ca, than vãn. Đôi khi, họ âm thầm chịu đựng nỗi buồn, áp lực mà không nói với ai.

Tuổi Thìn cũng sở hữu những phẩm chất hơn người. Con giáp này có thể tự vượt qua khó khăn, xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục. Tử vi dự báo rằng cuối năm 2022 đến Tết 2023, người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến, chuyển biến tốt hơn. Trong khi đó, người làm kinh doanh gặp được đối tác tốt, nhân viên tâm huyết nên dự báo tình hình làm ăn ngày càng phát đạt, thu về bộn tiền.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi ngoan ngoãn, tốt bụng và tình cảm, bạn là người từ bi và bác ái, rất khoan dung và có thể nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người khác. Ngay cả khi người khác mắc sai lầm, bạn cũng không quan tâm đến quá khứ. Vì vậy, người tốt xung quanh có nhiều quý nhân.

Năm 2023, tổng thể tài lộc khởi sắc hơn năm trước, chịu ảnh hưởng của ngôi sao may mắn nên có quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, tránh được nhiều đường vòng. Dưới sự che chở của ngôi sao tốt, tài vận rất vượng. Kết nối tốt và sự giúp đỡ từ quý tộc.

Từ nay đến Tết 2023, 3 con giáp nào mỉm cười hạnh phúc vì được bốn phương tám hướng nâng đỡ hết mình? - Ảnh 1
Vận trình công việc của bạn năm này rất tốt, có cơ hội thăng chức, tăng lương, kiếm tiền bạc cũng dễ dàng hơn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn chăm chỉ và cố gắng trong công việc. Con giáp này thận trọng lời ăn tiếng nói và nhẫn nhịn khi có chuyện. Trong các tình huống bất đồng, tranh cãi, tuổi Sửu nên chọn cách dĩ hòa vi quý, tránh đối đầu.

Tử vi nói rằng trong dịp cuối năm 2022, vận trình tình duyên của con giáp này khá êm ả. Người có cặp có đôi có cơ hội đưa mối quan hệ lên một tầm cao mới.

Với sự tự tin và tinh thần cầu tiến, con giáp này có thể vượt qua các thử thách trong năm Quý Mão và đạt thành công lớn. Tài lộc của người tuổi Sửu được dự báo ngày một dồi dào hơn. Tử vi nói rằng vận trình của người tuổi Sửu trong năm 2023 có quan hệ tương sinh với Thái Tuế. Con giáp này cũng được nhiều cát tinh hỗ trợ. Cùng với sự thông minh, khéo léo của mình, tuổi Sửu có thể giải quyết công việc một cách dễ dàng.

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