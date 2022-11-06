Quý Mão 2023: Tuổi nào lấy hết lộc trời, tuổi nào làm lại từ đầu, đề phòng thị phi?

Cùng đón xem năm 2023 có gì đặc sắc nhé!

Tuổi Mùi bất ngờ "trúng số"

Năm Quý Mão 2023, người tuổi Mùi vô cùng may mắn. Điều này là do được sự tương trợ của cát tinh 'Tam Đài', 'Thiên Giải' , 'Hóa Cái'. Chính vì thế công việc của con giáp này phát triển nhanh chóng, cho dù là người làm công ăn lương bình thường hay chủ doanh nghiệp đều sẽ đạt đến đỉnh cao danh vọng.

Đặc biệt con giáp này còn nhận được tin vui bất ngời về tiền bạc, thu nhập như trúng xổ sổ với giải thưởng lớn hoặc được tăng tiền thưởng.

Tuổi Tuất may mắn ít ai bằng

Vận thế của người tuổi Tuất trong năm Quý Mão vô cùng vượng phát. Nguyên nhân là do mọi sự nỗ lực của con giáp này sẽ thu về trái ngọt trong năm này.

Khi vận may ập đến, cho dù có làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, đồng thời lại gặp được vận quý nhân nên sẽ có thêm không ít cơ hôi để tăng chức, tăng lương cũng như tạo dựng thêm các mối quan hệ có lợi trong cuộc sống.

Tuổi Thân xui xẻo chẳng tha

Bước sang năm 2023, tuổi Thân sẽ gặp hạn Tam tai. Do gặp Thiên Hình Tinh Quân, nhiều chuyện không may mắn sẽ bất ngờ xảy ra với những người tuổi Thân.

Đường công danh sự nghiệp có nhiều rắc rối. Những người tuổi Thân cần hết sức tỉnh táo đề phòng kẻ gian hãm hại. Hạn Tam tai còn khiến tuổi Thân dễ vướng vào kiện cáo. Nên cẩn trọng trong buôn bán làm ăn.

Đây là năm thứ hai tuổi Thân gặp hạn Tam tai, có thể là năm hạn nặng nhất nên bản mệnh này cần cân nhắc kỹ càng trước khi đầu tư tiền bạc, đề phòng thị phi gây tiếng xấu.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quy-mao-2023-tuoi-nao-lay-het-loc-troi-tuoi-nao-lam-lai-tu-dau-de-phong-thi-phi-521472.html