Con giáp nào chọc phải tổ kiến lửa trong năm 2023, qua năm mới vẫn chưa thoát khỏi phận nghèo khổ?

Theo tử vi trong năm 2023 này, người tuổi Mùi chẳng những ít nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ người khác mà còn có thể đối mặt với tiểu nhân chọc phá.

Các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn của bản mệnh khá mong manh, nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Những người theo nghiệp kinh doanh phải thận trọng trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh.

Họa thị phi, điều tiếng gièm pha có thể ập tới bất cứ lúc nào. Bạn nên hành xử cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió.

Tuổi Tý

Năm 2023 là năm Tam tai thứ 2 tuổi Tý bước vào hạn xấu. Đây được dự báo là năm hạn nặng nhất trong 3 năm. Tuổi Tý có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong mọi lĩnh vực từ công việc, tình cảm cho đến sức khỏe.

Năm Quý Mão 2023, tuổi Tý gặp khó khăn bủa vây vì vừa gặp hạn Tam tai vừa xung Thái Tuế. Tuổi Tý bước sang năm 2023 cần cẩn thận trong đầu tư, làm ăn, đề phòng tiểu nhân hãm hại, tiền bạc "rơi rớt", dễ gặp thị phi. Bản mệnh cần cẩn trọng trong đi lại, hạn chế xuất hành, kỵ sông kỵ biển để tránh rủi ro.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 2023 của 12 con giáp, công việc của người tuổi Dậu có dấu hiệu chững lại, khó đạt được thành tích tốt đẹp cho dù bạn đã rất chăm chỉ và nỗ lực bền bỉ, trong khi đó cạnh tranh, đấu đá lại có dấu hiệu tăng lên.

Kẻ xấu luôn nhằm lúc bạn lơ là hoặc mệt mỏi nhất để kiếm cớ hãm hại, khiến bạn liên tục gặp phải sai lầm. Năm 2023 này, bản mệnh cần phải cẩn trọng trong kết giao, kẻ nào các hay nịnh hót lại càng cần phải giữ khoảng cách.

Những người làm kinh doanh buôn bán cũng sẽ vấp phải không ít chiêu trò từ đối thủ, lợi nhuận dễ hao hụt, khó đạt mức như kỳ vọng. Đầu tư kinh doanh trong năm phải tính toán thật thận trọng kẻo sai một ly đi một dặm.

Con giáp phạm tiểu nhân năm 2023 này cần thận trọng trong việc lựa chọn đối tác, nếu không bạn và đối phương có thể vướng phải tranh chấp liên quan tới tiền bạc. Khi nổ ra xung đột, bạn có thể sẽ là bên chịu nhiều thiệt thòi hơn.

*Thông tin mang tính chất tham khảo!