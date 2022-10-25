Con giáp nào ít nói nhưng đa mưu, túc trí, thành công nhờ 'lối đi riêng' của bản thân?

Họ thích làm những điều chưa ai làm, theo đuổi những ngành nghề không thuộc thị hiếu của số đông.

Con giáp tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người Tuất thường trầm tính, ít nói, không giỏi giao tiếp với người khác. Họ thực sự là người rất chính trực.

Con giáp tuổi này thường có kinh nghiệm chuyên môn cao và kiên trì trong công việc. Khi đã xác định mục tiêu của bản thân, họ sẽ cố gắng đến cùng chứ không dễ dàng nản lòng khi gặp trở ngại. Theo tử vi 12 con giáp, người Tuất thường trầm tính, ít nói, không giỏi giao tiếp với người khác.

Con giáp tuổi Tuất thường thông minh, tài trí hơn người. Có điều, họ khá khiêm tốn nên không thích thể hiện bản thân. Người tuổi này đa mưu, túc trí, có nhiều ý tưởng độc đáo để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất.

Con giáp tuổi Tý

Người tuổi Tý thường rất kiệm lời, không thích khoe khoang hay thể hiện. Bản mệnh có trí tiến thủ nên luôn nỗ lực không ngừng. Nếu sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, họ càng có động lực để vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, người tuổi Tý có tầm nhìn trong đầu tư, kinh doanh nên nếu theo nghiệp kinh doanh sẽ rất hợp.

Tý được dự đoán là có sự nghiệp phát triển vượt bậc trong tương lai. Bản mệnh có tư duy, tầm nhìn và tinh thần lạc quan, không chịu khuất phục. Với Tý, hạnh phúc không phải là đích đến, mà là quãng đường đi. Dù nam hay nữ, Tý cũng là người có tài, có tiền, khiến người khác nể phục. Khi đã quyết tâm thì con giáp này sẽ không để thành tích của mình thua kém bất kỳ ai.

Một điều may mắn nữa của Tý là sớm tìm được bạn đời như ý. Vợ chồng họ đồng cam cộng khổ, cùng xây dựng sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, ai cũng ngưỡng mộ.

Con giáp tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thuộc tuýp người rất thông minh. Đồng thời, họ cũng có tính cách tương đối lập dị. Họ thích làm những điều chưa ai làm, theo đuổi những ngành nghề không thuộc thị hiếu của số đông.

Con giáp này thực ra là người đa mưu, túc trí. Nếu dùng mưu mẹo để giải quyết vấn đề thì không ai qua được con giáp tuổi Ngọ. Bởi vì họ rất giỏi trong việc giải quyết vấn đề theo cách nhanh chóng, hiệu quả chứ không thích đi đường vòng. Đây cũng chính là bí quyết để con giáp này thành công trong công việc.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-giap-nao-it-noi-nhung-da-muu-tuc-tri-thanh-cong-nho-loi-di-rieng-cua-ban-than-509919.html