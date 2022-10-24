3 con giáp nào bên ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ, nghiêm nghị dù bản chất yếu đuối, tâm hồn mỏng manh?

Người tuổi Mão vốn rất trọng thể diện, có nhiều khi dù trong lòng sợ hãi đến đâu, muốn rút lui đến thế nào, họ cũng sẽ không thể hiện ra, luôn tỏ vẻ như mình chẳng hề hấn gì cả. Con giáp này coi sĩ diện của mình là nhất, một khi có cơ hội thể hiện bản thân, họ sẽ chẳng bao giờ bỏ qua, họ muốn nhận được sự khâm phục của tất cả mọi người. Tuy nhiên, vì cái tính thích phô trương này mà nhiều khi họ không nhìn thẳng vào ưu khuyết điểm của mình được, không biết rằng điểm thiếu sót của mình nằm ở đâu, khiến có những lúc, họ sẽ làm hỏng những công việc mà chính họ đã xung phong nhận. Đến lúc này, sự nhát gan của họ mới thể hiện rõ, họ không muốn người khác chê cười mình nên thường không chịu thừa nhận lỗi sai, cũng như tìm mọi cách để trốn tránh.

Điều đầu tiên khiến bạn ấn tượng ở những người tuổi Tuất có lẽ là vẻ ngoài mạnh mẽ. Tuy nhiên khi tiếp xúc nhiều hơn với họ, bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp, tình cảm sâu bên trong con người phụ nữ tuổi này.

Theo tử vi, tuổi Tuất có một tâm hồn tinh tế và một trái tim nhân hậu. Bề ngoài có thể hơi nghiêm nghị nhưng trong lòng lại rất dịu dàng. Họ thích giúp đỡ những người xung quanh và sẽ tự giải quyết các vấn đề của mình. Bạn sẽ hiếm khi nào thấy được những cô nàng tuổi Tuất đem rắc rối của mình đi cậy nhờ hết người này đến người kia.

Người tuổi Tuất rất có tài và khả năng kiếm tiền khiến nhiều người phải nể phục. Sau khi kết hôn, họ sẽ hết lòng cho tổ ấm nhỏ của mình và từng bước nâng cao đời sống tinh thần cũng như vật chất. Theo tử vi, tài lộc của gia đình sẽ càng thêm vượng sau khi tuổi này có con.

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp thấy người tuổi Dậu thích nói những lời to tát, thậm chí dù họ biết thừa những lời ấy vượt quá tầm khả năng của mình. Họ vốn là con giáp nhát gan nhưng lại có tự tôn rất cao, càng không làm được việc gì, họ là càng cố tình ăn to nói lớn. Họ hi vọng mọi người sẽ khen ngợi, tán thưởng mình, bởi họ vốn rất quan tâm đến đánh giá của người khác về mình.



Thế nhưng nhiều khi, việc nói năng không đúng sự thật sẽ khiến họ nhận lại lời chê cười, vì thế, tốt nhất con giáp này hãy học tính thật thà, có gì nói nấy, đừng nên nói những lời to tát không chính xác. Có như vậy thì dù mọi người có không dùng những lời lẽ tâng bốc hoa mỹ để ca ngợi bạn nhưng bạn sẽ được sống thật với chính mình, không phải giả vờ dũng cảm với bất cứ ai cả.

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