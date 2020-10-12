Top 3 con giáp càng cận Tết càng đếm tiền mỏi tay, giàu có ú ụ hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 12/10/2020 05:35

Cuối năm 2020 là thời điểm 3 con giáp này đón tiền tài ngập lối, cứ tiền vơi rồi lại đầy, giàu có khiến nhiều người ghen tỵ.

Càng gần Tết thì 3 con giáp này càng có nhiều tiền.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất khá bận rộn trong thời gian cuối năm. Nhưng công việc suôn sẻ, chuyện gì cũng như ý. Họ không chỉ được sếp ghi nhận trọng dụng mà còn được đồng nghiệp giúp đỡ hết mình.

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Thời gian càng cận Tết thì tuổi Tuất càng gặp nhiều may mắn, phú quý, gặt hái được không ít thành công - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian càng cận Tết thì tuổi Tuất càng gặp nhiều may mắn, phú quý, gặt hái được không ít thành công. Một phần là do bản thân họ cố gắng không ngừng, còn lại là nhờ vào vận may trời ban. Tiền tài ngập lối vào nhà, nhiều cơ hội làm giàu đến bất ngờ. Tuổi Tuất chỉ cần nắm chắc trong tay cơ hội thì tương lai chỉ có giàu có hơn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi con giáp, càng về cuối năm thì vận thế của tuổi Mùi càng rực rỡ vang dội. Dù là công việc, tình cảm hay tiền bạc đều tốt đẹp. Tiền tài không ngừng chạy vào túi. Sự nghiệp như ý, ngày càng thuận lợi, kéo theo nhiều cơ hội tăng thu nhập, làm giàu. Không chỉ vậy, người đầu tư kinh doanh thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ, tích góp được tài sản lớn trong thời gian ngắn.

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Tuổi Mùi còn là con giáp may mắn được quý nhân giúp đỡ, luôn có vận may gõ cửa mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi còn là con giáp may mắn được quý nhân giúp đỡ, luôn có vận may gõ cửa mỗi ngày. Vì thế, tuổi Mùi nên giữ những mối quan hệ tốt đẹp này.

Tuổi Dậu

Thời gian từ đầu đến giữa năm 2020, tuổi Dậu trải qua nhiều khó khăn, thậm chí là chịu mất mát. Nhưng cuối năm sẽ là lúc con giáp này đón nhận nhiều tin vui và may mắn. Sự nghiệp có nhiều cơ hội đến cùng một lúc, họ nên chọn lựa và nắm bắt đúng thời cơ. Nhờ vào sự cố gắng không ngừng mà năng lực của tuổi Dậu được ghi nhận, có cơ hội thăng tiến, lương bổng gia tăng.

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Càng cận Tết thì con giáp này càng đón nhận nhiều tài lộc vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời gian tuổi Dậu đã chờ đợi từ lâu. Càng cận Tết thì con giáp này càng đón nhận nhiều tài lộc vào nhà. Sau bao khó khăn thì tuổi Dậu cũng được nhận lại quả ngọt xứng đáng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Phụ nữ thuộc con giáp này, sống hết mình yêu hết lòng, nói lời hay làm việc tốt, càng lớn tuổi cuộc sống càng giàu có viên mãn

Phụ nữ thuộc con giáp này, sống hết mình yêu hết lòng, nói lời hay làm việc tốt, càng lớn tuổi cuộc sống càng giàu có viên mãn

Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp được trời sinh hiền lành, nhân hậu, họ là những người sống tích cực, luôn lạc quan hướng về phía trước, ngoài ra họ luôn biết giúp đỡ người khác nhờ vậy mà cuộc sống tương lai luôn gặp nhiều điều may mắn.

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