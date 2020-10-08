Cưới được 3 con giáp này, đàn ông dù tay trắng cũng có ngày thành đại gia giàu nhanh không tưởng

Tâm linh - Tử vi 08/10/2020 05:12

Đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng hình một người phụ nữ. Cưới được 3 con giáp này, đàn ông sớm muộn cũng thành đại gia.

Đây là 3 con giáp vượng phu ích tử, giúp chồng giàu sang, đem phúc lộc về cho gia đình.

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần là “báu vật” đàn ông phải kiếm tìm. Đây là con giáp luôn đứng đầu trong danh sách vượng phu ích tử.

Phụ nữ tuổi Dần mạnh mẽ, đôi khi hơi lạnh lùng. Nhưng đừng nghĩ họ thiếu thiện cảm mà khó gần. Nếu tiếp xúc lâu ngày với con giáp này, bạn sẽ phát hiện họ sống tình cảm, trượng nghĩa.

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Đàn ông lấy được con giáp này thì may mắn tài lộc không ngừng đổ về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nàng giáp này không giỏi biểu hiện cảm xúc. Dù vậy đây là người một khi có gia đình thì hết lòng vì chồng con, đem tài lộc may mắn về cho người thân. Họ trở thành cánh tay đắc lực cho bạn đời, giúp chồng lập nghiệp lớn, chăm sóc gia đình hạnh phúc. Đàn ông lấy được con giáp này thì may mắn tài lộc không ngừng đổ về nhà.

Tuổi Thân

Theo tử vi con giáp, tuổi Thân là con giáp thông minh. Có được người vợ thông minh, tài giỏi thế này đàn ông dễ thành công trong xã hội.

Có tư chất hơn người nên phụ nữ tuổi Thân chọn bạn đời cũng phải có nhiều tiêu chuẩn vượt trội. Thêm nữa, con giáp này quyến rũ, thu hút nên dễ nắm chắc người đàn ông mà họ muốn.

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Phụ nữ tuổi Thân còn là người có số mệnh vượng phu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Thân còn là người có số mệnh vượng phu. Họ nhanh nhạy giải quyết vấn đề phát sinh. Càng gặp khó khăn thì họ càng thể hiện được năng lực vượt trội, có khả năng giúp chồng làm giàu từ bàn tay trắng.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Hợi là mẫu phụ nữ khôn khéo, tài năng. Với tính tình phóng khoáng, thấu tình đạt lý, con giáp này là hậu phương vững chắc để chồng thành công.

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Chỉ cần cưới được người vợ tuổi Hợi, đàn ông chắc chắn có ngày giàu có, tiếng tăm lẫy lừng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Hợi còn giỏi lắng nghe, biết cách động viên, khích lệ để chồng thêm tự tin. Đây cũng là người phụ nữ giỏi giải quyết việc nhà, giúp chồng an tâm làm việc lớn.

Chỉ cần cưới được người vợ tuổi Hợi, đàn ông chắc chắn có ngày giàu có, tiếng tăm lẫy lừng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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