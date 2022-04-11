TOP 3 CHÒM SAO, thèm yêu nhưng SỢ YÊU, “cái đuôi’ khó khăn chinh phục, có chòm sao coi trọng CHẤT LƯỢNG HƠN SỐ LƯỢNG  

Tâm linh - Tử vi 11/04/2022 22:05

Những chòm sao dưới đây luôn khao khát tình yêu nhưng lại ngại yêu đương!

 

Bảo Bình

TOP 3 CHÒM SAO, thèm yêu nhưng SỢ YÊU, “cái đuôi’ khó khăn chinh phục, có chòm sao coi trọng CHẤT LƯỢNG HƠN SỐ LƯỢNG   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhân duyên của Bảo Bình vốn không hề kém, "vệ tinh" vây quanh họ không ít, chỉ cần chòm sao này muốn thì hoàn toàn có thể làm quen với rất nhiều người.

Tuy nhiên, dù có sợ nỗi cô đơn thế nào, Bảo Bảo cũng không hề muốn mạo hiểm trao trái tim mình cho đối tượng mà họ chưa hiểu rõ.

So với cuộc sống độc thân, Bảo Bình ghét nhất là bị người khác phụ lòng và phản bội.

Cho nên, họ luôn rất thận trọng, giữ mình cẩn thận trong các mối quan hệ xã giao, sẽ không để bản thân dễ dàng rơi vào một mối quan hệ phức tạp hay nhạy cảm không rõ ràng.

Bảo Bảo thích sự đơn giản, trực tiếp. Vì vậy, nếu như không cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh bạn, không nhìn ra được năng lực và sự chân thành của bạn, vậy thì đừng hòng chòm sao ngại yêu đương này trao tình cảm cho bạn. Bạn có biết 12 chòm sao nữ mù quáng trong tình yêu đến mức nào?

Cự Giải

TOP 3 CHÒM SAO, thèm yêu nhưng SỢ YÊU, “cái đuôi’ khó khăn chinh phục, có chòm sao coi trọng CHẤT LƯỢNG HƠN SỐ LƯỢNG   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Cự Giải là người sống rất tình cảm, cho nên họ rất trân trọng các mối quan hệ của mình. Đó là lý do những chú Cua không dễ dàng rung động trước một ai đó.

Dù luôn rất khát vọng nhận được sự quan tâm và chú ý, nhưng Giải Giải cũng rất sợ bị phụ bạc.

Nếu yêu, chòm sao này rất sợ bị bỏ rơi. Nhưng nếu không yêu, họ lại hay nghĩ ngợi linh tinh sợ không gặp được người mình yêu. Nhìn chung, bất luận yêu hay không, Cự Giải đều dễ dàng bị khủng hoảng về mọi chuyện liên quan tới tình cảm.

Trong cuộc sống, họ cũng rất khó dung nhập vào một vòng quan hệ xã giao xa lạ, càng không thể móc tim móc phổi ở bên cạnh ai đó chỉ qua vài lần gặp gỡ.

Vậy nên muốn cung hoàng đạo này mở rộng trái tim cho bạn, thì sẽ cần thời gian và sự chân thành để đổi lấy lòng tin nơi họ. Khi Cự Giải chắc chắn rằng bạn sẽ không dễ dàng rời bỏ họ, khi đó bạn mới có cơ hội bước chân vào con tim của chòm sao ngại yêu đương này. Liệu bạn có phải  chòm sao hy sinh tất cả vì tình yêu nhưng nhận toàn niềm đau?

Hổ Cáp

TOP 3 CHÒM SAO, thèm yêu nhưng SỢ YÊU, “cái đuôi’ khó khăn chinh phục, có chòm sao coi trọng CHẤT LƯỢNG HƠN SỐ LƯỢNG   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Với Hổ Cáp, dù là trong tình bạn hay tình yêu, họ đều là tuýp người coi trọng chất lượng hơn số lượng.

Nếu không gặp được mối quan hệ đáng tin cậy hay gặp được người khiến mình có hứng thú, Cáp Nhi thà độc thân một mình chứ không thể hiện sự nhiệt tình với những người mình không thân thiết.

Tính cách cẩn thận như vậy khiến chòm sao này thường bị đánh giá là lạnh lùng, vô tình, nhưng thực ra đó chỉ là sự phòng bị mà họ tự lập ra để tránh bản thân bị tổn thương mà thôi.

Cho nên muốn trở thành người ở bên cạnh cung hoàng đọa này, bạn cần phải thể hiện được sự chân thành của mình.

Nếu không, Cáp Nhi chẳng hề sợ cô đơn một mình đâu. Cuộc sống độc thân ít nhất có thể giúp cho Hổ Cáp tránh được việc giao hết tình cảm cho một người nhưng đổi lấy là sự phụ bạc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   12 cung hoàng đạo top cung hoàng đạo sợ yêu tình yêu 12 cung hoàng đạo

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 6 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền