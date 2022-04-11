TOP 3 CHÒM SAO, thèm yêu nhưng SỢ YÊU, “cái đuôi’ khó khăn chinh phục, có chòm sao coi trọng CHẤT LƯỢNG HƠN SỐ LƯỢNG  

Nhân duyên của Bảo Bình vốn không hề kém, "vệ tinh" vây quanh họ không ít, chỉ cần chòm sao này muốn thì hoàn toàn có thể làm quen với rất nhiều người.

So với cuộc sống độc thân, Bảo Bình ghét nhất là bị người khác phụ lòng và phản bội.

Tuy nhiên, dù có sợ nỗi cô đơn thế nào, Bảo Bảo cũng không hề muốn mạo hiểm trao trái tim mình cho đối tượng mà họ chưa hiểu rõ.

Cho nên, họ luôn rất thận trọng, giữ mình cẩn thận trong các mối quan hệ xã giao, sẽ không để bản thân dễ dàng rơi vào một mối quan hệ phức tạp hay nhạy cảm không rõ ràng.

Bảo Bảo thích sự đơn giản, trực tiếp. Vì vậy, nếu như không cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh bạn, không nhìn ra được năng lực và sự chân thành của bạn, vậy thì đừng hòng chòm sao ngại yêu đương này trao tình cảm cho bạn. Bạn có biết 12 chòm sao nữ mù quáng trong tình yêu đến mức nào?

Cự Giải

Ảnh minh họa: Internet

Cự Giải là người sống rất tình cảm, cho nên họ rất trân trọng các mối quan hệ của mình. Đó là lý do những chú Cua không dễ dàng rung động trước một ai đó.

Dù luôn rất khát vọng nhận được sự quan tâm và chú ý, nhưng Giải Giải cũng rất sợ bị phụ bạc.

Nếu yêu, chòm sao này rất sợ bị bỏ rơi. Nhưng nếu không yêu, họ lại hay nghĩ ngợi linh tinh sợ không gặp được người mình yêu. Nhìn chung, bất luận yêu hay không, Cự Giải đều dễ dàng bị khủng hoảng về mọi chuyện liên quan tới tình cảm.

Trong cuộc sống, họ cũng rất khó dung nhập vào một vòng quan hệ xã giao xa lạ, càng không thể móc tim móc phổi ở bên cạnh ai đó chỉ qua vài lần gặp gỡ.

Vậy nên muốn cung hoàng đạo này mở rộng trái tim cho bạn, thì sẽ cần thời gian và sự chân thành để đổi lấy lòng tin nơi họ. Khi Cự Giải chắc chắn rằng bạn sẽ không dễ dàng rời bỏ họ, khi đó bạn mới có cơ hội bước chân vào con tim của chòm sao ngại yêu đương này. Liệu bạn có phải chòm sao hy sinh tất cả vì tình yêu nhưng nhận toàn niềm đau?

Hổ Cáp

Ảnh minh họa: Internet

Với Hổ Cáp, dù là trong tình bạn hay tình yêu, họ đều là tuýp người coi trọng chất lượng hơn số lượng.

Nếu không gặp được mối quan hệ đáng tin cậy hay gặp được người khiến mình có hứng thú, Cáp Nhi thà độc thân một mình chứ không thể hiện sự nhiệt tình với những người mình không thân thiết.

Tính cách cẩn thận như vậy khiến chòm sao này thường bị đánh giá là lạnh lùng, vô tình, nhưng thực ra đó chỉ là sự phòng bị mà họ tự lập ra để tránh bản thân bị tổn thương mà thôi.

Cho nên muốn trở thành người ở bên cạnh cung hoàng đọa này, bạn cần phải thể hiện được sự chân thành của mình.

Nếu không, Cáp Nhi chẳng hề sợ cô đơn một mình đâu. Cuộc sống độc thân ít nhất có thể giúp cho Hổ Cáp tránh được việc giao hết tình cảm cho một người nhưng đổi lấy là sự phụ bạc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm