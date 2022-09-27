Top 3 cặp con giáp sinh ra là dành cho nhau, dân gian hay ví như "Tiên Đồng Ngọc Nữ", về chung một nhà gom vàng thành núi

Tình yêu của Thân và Tý sẽ giống như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Đây là 2 con giáp được đánh giá cao nhất về sự thông minh, nhanh nhẹn cũng như khả năng ứng biến linh hoạt. Bên cạnh đó, 2 con giáp này cũng luôn vui vẻ, lạc quan ngay cả khi phải đối mặt với những khó khăn trước mắt. Nhờ vậy mà họ sẽ hỗ trợ cho nhau cực kỳ ăn ý trên con đường công danh và xây dựng sự nghiệp.

Bên cạnh đó, họ cũng có những nét tính cách khác biệt để bù trừ lẫn nhau. Tý thông minh lại khiêm nhường với Thân thông minh nhưng kiêu ngạo nên ít khi xảy ra xung đột. Thân thì mạnh mẽ, hầu như không biết sợ nên sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người bạn đời tuổi Tý có chút nhát gan.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Thân và Tý đã cảm thấy đối phương dường như rất thân quen và ngay lập tức trở thành tri kỷ. Tình yêu của họ được ươm mầm dựa trên tình bạn và sự đồng điệu trong tâm hồn nên sẽ cực kỳ bền vững.

Tý – Thân nếu tìm được nhau thì nhớ trân trọng và giữ chặt lấy nhau nhé vì cuộc sống của bạn sẽ nhiều niềm vui và tiếng cười hơn là những nỗi buồn.