Tin vui đầu tuần, thứ 2 ngày 29/8, 3 con giáp đón lộc Thần Tài, vận may kéo đến ầm ầm, tài lộc khai sáng, ban phát điều lành, vạn điều may mắn trăm điều bình an

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 05:40

Thứ 2 đầu tuần, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn bùng nổ, tài lộc vượng phát, công danh sự nghiệp lên hương rực rỡ.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý có tính cách năng động, đầu óc nhanh nhẹn, linh hoạt. Họ cũng luôn để lại cho người khác ấn tượng về một người lạc quan, vui vẻ. Thứ 2 đầu tuần (29/8), tài lộc của con giáp tuổi Tý sẽ vượng phát, người tuổi này được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc ngày càng rực rỡ, mọi xui xẻo sẽ tránh xa. Thời gian tới sẽ tiếp tục gặp mọi điều may mắn.

Tử vi dự báo rằng trong hôm nay, tuổi Tý có Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Nhờ vậy, cuộc sống của con giáp này sẽ có nhiều khởi sắc, tài vận bừng sáng. Đến cuối ngày, tuổi Tý có thể tích lũy được một khoản tiền kha khá, hưởng thụ cuộc sống sung túc.

Quý nhân xuất hiện sẽ bắt đầu những ngày đổi đời cải vận của người tuổi Tý. May mắn của con giáp này sẽ đến ở cung sự nghiệp, công việc vốn giậm chân tại chỗ sẽ được khai sáng, thuận lợi hơn bao giờ hết. Người tuổi Tý trong thời gian này sẽ càng ngày càng may mắn hơn trước.

Tin vui đầu tuần, thứ 2 ngày 29/8, 3 con giáp đón lộc Thần Tài, vận may kéo đến ầm ầm, tài lộc khai sáng, ban phát điều lành, vạn điều may mắn trăm điều bình an - Ảnh 1
Thứ 2 đầu tuần (29/8), tài lộc của con giáp tuổi Tý sẽ vượng phát, người tuổi này được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc ngày càng rực rỡ, mọi xui xẻo sẽ tránh xa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là những người năng nổ, suy nghĩ nhanh, làm việc gì cũng chủ động, dứt khoát. Thứ 2 đầu tuần (29/8), người tuổi Dần đường tài lộc sẽ thịnh vượng, phát tài, nhờ sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc hanh thông, sự nghiệp của con giáp này cũng thăng tiến ngày một tốt hơn, mọi việc trong cuộc sống cũng đều suôn sẻ.

Trong hôm nay, mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng tích cực. Tuổi Dần có thể gặp nhiều vận may hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này chỉ cần tập trung và nắm bắt cơ hội thì khả năng kiếm tiền ngày một lớn, vận may ngày một nhiều.

Người tuổi Dần sẽ nhảy vọt trong công việc. Vận may của con giáp này vượng sắc hơn bao giờ hết. Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần trong thời gian này còn được quý nhân soi chiếu, vạn sự hanh thông, phất lên như diều gặp gió.

Tin vui đầu tuần, thứ 2 ngày 29/8, 3 con giáp đón lộc Thần Tài, vận may kéo đến ầm ầm, tài lộc khai sáng, ban phát điều lành, vạn điều may mắn trăm điều bình an - Ảnh 2
Thứ 2 đầu tuần (29/8), người tuổi Dần đường tài lộc sẽ thịnh vượng, phát tài, nhờ sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc hanh thông, sự nghiệp của con giáp này cũng thăng tiến ngày một tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đối với con giáp tuổi Ngọ, tài lộc sẽ vượng trong thứ 2 đầu tuần (29/8), người tuổi này được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc tăng tiến từng ngày, tài khoản nhảy số liên tục. Sự may mắn của họ sẽ còn kéo dài trong thời gian tới, con giáp tuổi Ngọ sẽ sớm có cuộc sống viên mãn, giàu có.

Người tuổi Ngọ đang bế tắc sẽ xoay chuyển cục diện hoàn toàn bắt đầu từ hôm nay. May mắn của con giáp này sẽ tới cùng với một tin vui tài vận. Quý nhân phương xa sẽ đem đến cả cơ hội thăng tiến, cải thiện tài vận cho người tuổi Ngọ.

Con giáp này như cá gặp nước, thiên thời – địa lợi – nhân hòa. Cục diện công danh – tài lộc đều khởi sắc. Ngọ muốn không giàu cũng khó. Cuộc sống vốn chỉ tạm đủ sẽ trở nên dư giả, rủng rỉnh hơn bội phần.

Tin vui đầu tuần, thứ 2 ngày 29/8, 3 con giáp đón lộc Thần Tài, vận may kéo đến ầm ầm, tài lộc khai sáng, ban phát điều lành, vạn điều may mắn trăm điều bình an - Ảnh 3
Đối với con giáp tuổi Ngọ, tài lộc sẽ vượng trong thứ 2 đầu tuần (29/8), người tuổi này được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc tăng tiến từng ngày, tài khoản nhảy số liên tục - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Đúng 6h sáng mai, thứ 2 ngày 29/8/2022, 3 con giáp mở mắt đã thấy tiền, bùng nổ tiền bạc, tài lộc ùn ùn kéo đến, không những trúng mánh lớn mà còn giàu to

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