Nắm rõ tính cách cung nhân mã qua từng ngày sinh để hiểu rõ về tâm tư, tình cảm của những người thuộc cung hoàng đạo thứ 9.
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Cung Nhân Mã là cung thứ 9 trên 12 cung hoàng đạo, dành cho những người sinh từ ngày 23/11 – 21/12. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về tính cách cung nhân mã qua từng ngày sinh trong nội dung bài viết dưới đây.
Khái quát về cung Nhân Mã
Cung Nhân Mã còn có tên gọi khác là chòm nhân mã, chòm xạ thủ, với biểu tượng là một sinh vật nửa người, nửa ngựa đang giương cung bắn. Cung Nhân Mã cùng với cung Bạch Dương và cung Sư Tử thuộc nhóm nguyên tố lửa.
Màu sắc thích hợp với cung nhân mã là màu tím, loại đá may mắn của cung hoàng đạo này là Ngọc Lam.
Tìm hiểu tính cách cung nhân mã qua từng ngày sinh
Như bạn đã biết những người thuộc cung Nhân Mã là những ngày sinh từ ngày 23/ 11 – 21/12. Vì vậy tính cách cung nhân mã dựa vào từng ngày sinh trong tháng của họ.
- Ngày sinh 23/11: Những người thuộc cung Nhân Mã sinh vào ngày 23/11 có sự thông minh, lanh lợi, hoạt bát, có tài giao tiếp, luôn hướng tới một cuộc sống tự do, phóng khoáng.
- Ngày sinh 24/11: Cung nhân mã qua các ngày sinh 24/11 luôn có sự nhiệt tình, phóng khoáng, luôn thích các hoạt động xã hội, giao lưu với bạn bè.
- Ngày 25/11: Nhân mã sinh ngày 25 là những người có thiên hướng nghệ thuật, có trí tưởng tượng phong phú. Đây là những người cầu tiến, luôn đặt mục tiêu phấn đấu nên năng lực làm việc cũng hơn người, ý đã quyết thì phải làm bằng được, tính cách như vậy dễ đạt được thành công.
- Ngày 26/11: Nhân mã sinh trong ngày này luôn cố gắng không ngừng trong công việc, học tập. Bạn luôn thích một cuộc sống tự do, làm những điều mình thích mà ít bị người khác kiềm chế.
- Ngày 27/11: Nhân mã sinh trong ngày 27 là những người mạnh mẽ, thích sự mạo hiểm. Đây cũng là những con người hoạt bát, luôn hoạt động một cách tích cực
- Ngày 28/11: Nhân mã sinh ngày 28 là những người thông minh, hoạt bát. Họ cũng là người rất thẳng thắn trong mọi chuyện, không ngại sự va chạm với người khác.
- Ngày 29/11: Nhân Mã sinh trong ngày 29 là những người có ước mơ, hoài bão lớn. Họ luôn muốn thực hiện các hoài bão này với những người thân yêu trong gia đình hoặc thực hiện cùng với những đồng nghiệp đáng tin tưởng.
- Ngày 30/11: Nhân mã sinh ngày 30 là những người luôn lạc quan, nhiệt tình, có mục tiêu phấn đấu cụ thể trong cuộc sống. Tuy nhiên họ là những người có chủ nghĩa cá nhân cao nên rất dễ làm mất lòng người khác.
- Ngày 1/12: Đây là những con người thông minh, luôn sáng tạo trong mọi việc. Ngoài ra Nhân Mã sinh ngày 1/12 còn là những người có khả năng về ca hát, hội họa. Nhược điểm của họ là có tính cách hơi bốc đồng, thích bông đùa.
- Ngày 2/12: Những nhân mã sinh vào ngày 2/12 là những người thông minh, không ngừng cố gắng để xây dựng ước mơ hoài bão trong cuộc đời. Nhược điểm của họ là thường khá chủ quan, thích chỉ huy mọi người.
- Ngày 3/12: Đây là những người luôn lạc quan, vui vẻ, yêu đời. Nhược điểm của họ là khinh người, không thích người khác làm trái ý mình.
- Ngày 4/12: Nhân mã sinh ngày 4 là những người có ý chí kiên cường, kiên định trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nhược điểm của họ là chuyên quyền, độc đáo, thiếu sự tin tưởng vào người khác.
- Ngày 5/12: Là những người thông minh, hoạt bát, tuy nhiên nhược điểm lại là người tự phụ, đôi lúc huyễn hoặc bản thân.
- Ngày 6/12: tinh cách cung nhân mã sinh ngày 6/12 là những người luôn nhiệt tình trong cuộc sống, luôn mong muốn có một cuộc sống tự do, không gò bó. Nhược điểm của họ là không có sự quyết đoán trong chuyện tình cảm.
- Ngày 7/12: Đây là những người có tính cách lương thiện, thích trải nghiệm du lịch. Nhược điểm suy nghĩ thiếu thực tế.
- Ngày 8/12: Là những người lạc quan, mạnh mẽ có trách nhiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nhược điểm là ôm đồm quá nhiều việc, đôi lúc dẫn đến quá sức, thất hứa, sai hẹn…
- Ngày 9/12: Đây là những người mạnh mẽ, phóng khoáng, luôn chủ động trong mọi việc. Nhược điểm có tính cách khá bốc đồng, đôi lúc lời nói và việc làm không giống nhau.
- Ngày 10/12: Đây là những người thông minh, biết nắm bắt các cơ hội trong cuộc sống. Nhược điểm là quá tự phụ, khả năng thích ích với sự thay đổi đột ngột kém.
- Ngày 11/12: Đây là những người có tố chất lãnh đạo, có khả năng cương, nhu đúng lúc. Tuy nhiên nhược điểm của họ là hay tự ái.
- Ngày 12/12: Nhân mã sinh ngày 12/12 là những người thông minh, năng động, hoạt bát. Nhược điểm là không có sự suy nghĩ chín chắn, thấu đáo trong mọi việc.
- Ngày 13/12: Ưu điểm của người sinh ngày 13 tháng 12 là những người có khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú. Nhược điểm là có những ý tưởng xa rời thực tế.
- Ngày 14/12: Là người thông minh, hoạt bát, biết đối nhân xử thế. Nhược điểm là hay làm phức tạp hóa vấn đề.
- Ngày 15/12: Đây là những người yêu nghệ thuật, biết hưởng thụ cuộc sống. Nhược điểm là chi tiêu thiếu kiểm soát, lãng phí.
- Ngày 16/12: Tính cách cung nhân mã theo ngày sinh 16/12 là những người sống nội tâm, thích tìm hiểu về thế giới tâm linh. Nhược điểm là suy nghĩ quá nhiều dẫn đến cơ thể ốm yếu, hay mắc các bệnh lý về đường tiêu hóa.
- Ngày 17/12: Là những người thực tế, có nhiều tham vọng trong cuộc sống. Nhược điểm thiếu sự mềm mỏng, khó có khả năng làm lãnh đạo giỏi.
- Ngày 18/12: Là những người tốt tính, luôn quan tâm đến người khác. Nhược điểm sống thiếu thực tế, nông nổi.
- Ngày 19/12: Là những người thẳng thắn, chân thành, nhiệt tình trong cuộc sống. Nhược điểm là chủ quan, thích chỉ huy người khác.
- Ngày 20/12: là những người luôn chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Nhược điểm là quá tự tin dẫn đến tự phụ.
- Ngày 21/12: Là những người lạc quan, thông thái, tài hoa. Nhược điểm là thích khoa trương, thích sự xu nịnh.
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Trên đây là những giải đáp về tính cách cung nhân mã qua từng ngày sinh. Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin bổ ích nhất giúp bạn đọc hiểu rõ tính cách của mình và người khác trong cung hoàng đạo thứ 9 này nhé.
*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.