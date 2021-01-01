Cung Nhân Mã là cung thứ 9 trên 12 cung hoàng đạo, dành cho những người sinh từ ngày 23/11 – 21/12. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về tính cách cung nhân mã qua từng ngày sinh trong nội dung bài viết dưới đây.

Tìm hiểu tính cách cung nhân mã qua từng ngày sinh - Ảnh minh họa: Internet

Khái quát về cung Nhân Mã

Cung Nhân Mã còn có tên gọi khác là chòm nhân mã, chòm xạ thủ, với biểu tượng là một sinh vật nửa người, nửa ngựa đang giương cung bắn. Cung Nhân Mã cùng với cung Bạch Dương và cung Sư Tử thuộc nhóm nguyên tố lửa.

Màu sắc thích hợp với cung nhân mã là màu tím, loại đá may mắn của cung hoàng đạo này là Ngọc Lam.