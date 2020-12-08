Những cung hoàng đạo hợp nhau có thể bạn chưa biết

Mỗi cung hoàng đạo sẽ có sự khác nhau, đa dạng và phong phú về tính cách. Có thể khi đứng một mình, cung hoàng đạo ấy sẽ nổi loạn, ngông cuồng hoặc trầm tính, an phận. Tuy nhiên, chính sự kết hợp giữa các cung hoàng đạo hợp nhau trong tình yêu lại tạo nên một mảnh ghép hoàn hảo hỗ trợ rất nhiều cho nhau.

Tìm hiểu về những cung hoàng đạo hợp nhau là cách giúp bạn hiểu hơn về một nửa của mình. Hoặc nếu chưa có người yêu thì bạn có thể có thêm gợi ý để lựa chọn đối tượng phù hợp trong tương lai.

Cả hai sẽ hiểu được giá cũng như tạo sự tôn trọng tự do cho đối phương. Trong khi Bảo Bình luôn có nhiều ý tưởng mới thì Song Tử lại tập trung tìm kiếm sự sáng tạo. Chính điều này giúp họ luôn bị hấp dẫn bởi đối phương, dù yêu bao lâu thì vẫn hạnh phúc như ngày đầu.

Trong Bảo Bình là tính cách của sự nghịch ngợm, trẻ con nhưng thẳng thắn và chân thành. Còn Song Tử lại là con người khá nhẹ nhàng, mơ mộng nên chắc chắn sẽ tạo ra một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn, gắn bó khăng khít.

2. Các cung hoàng đạo hợp nhau nhất trong tình yêu - Song Ngư và Cự Giải

Hai tâm hồn dịu dàng, mềm mại, cực kỳ nhạy cảm và nhân hậu sẽ rất hòa quyện cùng nhau, cả hai sẽ dễ dàng xây dựng được sự liên kết bền chặt trong mối quan hệ tình cảm. Song Ngư và Cự Giải đều muốn theo đuổi cảm giác an toàn, được đối phương chăm sóc và chăm sóc người khác nên mối quan hệ của cả hai sẽ rất tốt.

Nếu Song Ngư là kiểu người nhạy cảm và sâu sắc, luôn biết cách đem đến những giây phút lãng mạn cần thiết để hâm nóng tình cảm thì Cự Giải lại có xu hướng hưởng ứng nhiệt tình những ý tưởng lãng mạn đó và cùng Song Ngư biến những điều đó trở thành hiện thực. Vì thế, việc tiến tới một mối quan hệ bền vững chỉ nằm ở vấn đề thời gian.

Song Ngư và Cự Giải đều muốn theo đuổi cảm giác an toàn, được đối phương chăm sóc và chăm sóc người khác nên mối quan hệ của cả hai sẽ rất tốt

3. Các cung trong 12 cung hoàng đạo hợp nhau - Bạch Dương và Sư Tử

Bạch Dương và Sư Tử đều thuộc nhóm nguyên tố lửa cho nên tính cách của cả hai có nhiều điểm giống nhau, có đam mê, nông nổi, bướng bỉnh nhưng cũng rất gan dạ và nồng cháy.

Cả hai tuy hai mà một. Cá tính, sự thẳng thắn, nhiệt tình và bí hiểm đã tạo nên sức hấp dẫn, làm cho hai trái tim nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trong cảm xúc dù chỉ qua vài lần tiếp xúc, trò chuyện.

Cặp đôi này có tính cách của một thủ lĩnh, khi gặp nhau sẽ giúp đối phương tỏa sáng. Tuy nhiên, một vùng đất không thể có hai hổ, vì thế cả hai bạn phải biết nhường nhịn, thông cảm cho đối phương thì mới có thể có được sự nghiệp lớn và thành công rực rỡ.

Bạch Dương và Sư Tử đều thuộc nhóm nguyên tố lửa cho nên tính cách của cả hai có nhiều điểm giống nhau

Hãy nhớ rằng, trong một mối quan hệ nào đó, muốn giữ được lâu bền phải có ít nhất một người khéo léo, giữ gìn thì tình yêu đó mới có thể trọn vẹn, còn nếu cả hai đều không muốn giữ gìn thì dù cung hoàng đạo có hợp thế nào, cũng chỉ có một kết cục là chia tay.

4. Các cung hoàng đạo hợp nhau - Kim Ngưu và Cự Giải

Có một sự kết hợp cực kỳ lý tưởng đến từ Kim Ngưu và Cự Giải. Cả hai có sự đồng điệu đến đáng kinh ngạc, họ có thể biết rõ đối phương đã, đang và sẽ suy nghĩ gì mặc dù không cần nói ra, thậm chí có thể thấu hiểu được cảm xúc của nhau.

Đôi khi, sự bướng bỉnh của Kim Ngưu có thể khiến Cư Giải lo lắng và mệt mỏi.Tuy nhiên, chính những yêu thương ấm áp của Cự Giải lại khiến cho Kim Ngưu cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm nhiều hơn trong mối quan hệ này. Cặp đôi này có xu hướng theo đuổi sự ổn định, chú trọng tình cảm cảm gia đình cùng một cuộc sống bình yên nên việc đến với nhau là điều khá dễ dàng.

Có một sự kết hợp cực kỳ lý tưởng đến từ Kim Ngưu và Cự Giải

5. Các cung trong 12 cung hoàng đạo hợp nhau - Song Tử và Thiên Bình

Một sự kết hợp có lẽ không thể hoàn hảo hơn được. Đều là những bậc thầy trong giao tiếp, vì thế Song Tử có thể thoải mái thể hiện bản thân mình còn Thiên Bình lại thoải mái buông lời khen ngợi.

Cặp đôi này có điểm chung là rất yêu thích cái đẹp và những gì tuyệt mỹ, hào nhoáng. Nếu Thiên Bình theo đuổi cái đẹp hình thể thì Song Ngư lại tìm kiếm những ý tưởng độc đáo mới. Đây sẽ là một tình yêu ít khi nhàm chán hay xảy ra xô xát, xung đột nếu có cũng sẽ phát triển theo hướng cởi mở nhưng bền vững, ấm áp theo năm tháng cho dù gặp bất kỳ thử thách chông gai nào.

Song Tử và Thiên Bình là một sự kết hợp có lẽ không thể hoàn hảo hơn được

6. Các cặp đôi cung hoàng đạo hợp nhau - Cự Giải và Xử Nữ

Cự Giải vốn dĩ nhút, hay lo toan rất cần đến sự an ủi, quan tâm từ Xử Nữ, một nhân vật bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp. Nhìn vẻ bề ngoài thô cứng nhưng khi đứng trước Cự Giải, chính sự lãng mạn trong tình yêu sẽ khiến Xử Nữ không thể rời mắt khỏi Cự Giải.

Trong tình yêu, Cự Giải rất ngọt ngào, lãng mạn, lời nói như rót mật vào tai, khiến cuộc sống của Xử Nữ cũng trở nên ý nghĩa, nhiều màu sắc hơn. Hai cung hoàng đạo tưởng chừng trái ngược nhau nhưng chính là mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc của nhau.

Cự Giải và Xử Nữ

7. Các cung trong 12 cung hoàng đạo hợp nhau - Sư Tử và Nhân Mã

Cặp đôi cung hoàng đạo này đều có cá tính mạnh mẽ, lòng nhiệt tình cao, thích vui vẻ và có nhiều điểm chung trong quan điểm về tình yêu. Sự kết hợp của họ thường mang đến những mối tình có tính tự do và phiêu lưu. Bởi vì cả hai đều muốn trải nghiệm cuộc sống hơn là gò bó bản thân trong những quan điểm tình yêu cổ hủ.

Sư Tử và Nhân Mã đều có cá tính mạnh mẽ, lòng nhiệt tình cao, thích vui vẻ và có nhiều điểm chung trong quan điểm về tình yêu

Tuy nhiên, một chút bốc đồng vẫn có thể xảy ra, nhưng cuối cùng họ vẫn hài lòng với mối quan hệ này. Khi Sư Tử bướng bỉnh, Nhân Mã sẽ giúp họ tìm ra giải pháp tối ưu nhất. Vì thế, dù đứng ở góc độ nào, Nhân Mã và Sư Tử yêu nhau sẽ dễ dàng để xây dựng được mối quan hệ lâu dài.

8. Các cung hoàng đạo hợp nhau nhất trong tình yêu - Xử Nữ và Kim Ngưu

Chỉ một từ để diễn tả tình yêu của cặp đôi này chính là “Thiên duyên tiền định”. Cả hai có suy nghĩ và phong cách sống rất thực tế, chúng giúp cặp đôi trở nên bình tĩnh và đoàn kết hơn.

Khi đứng trước những khó khăn, xích mích, thay vì chọn cách im lặng hoặc tránh mặt như nhiều cặp đôi thì Xử Nữ và Kim Ngưu lại lựa chọn cách ngồi lại cùng nhau, nói chuyện và tìm ra giải pháp. Chính sự thẳng thắn, chân thành đã giúp họ trở nên gần gũi hơn và có khả năng đi đến mối quan hệ lâu dài, nghiêm túc.

9. Các cung hoàng đạo hợp nhau - Thiên Bình và Bảo Bình

Điểm chung của Thiên Bình và Bảo Bình là thích giao tiếp, họ có nhiều mối quan hệ xã hội khá phức tạp. Người nào cũng theo đuổi niềm đam mê riêng, nhưng vẫn chia sẻ ý tưởng cho nhau nghe và giúp đỡ nhau để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Bảo Bình chính là đối tượng lý tưởng dành cho Thiên Bình, chỉ có Bảo Bình mới hiểu được những suy nghĩ mơ mộng của Thiên Bình. Vẻ thoải mái, tự nhiên của Thiên Bình khiến cặp đôi sau khi về chung một nhà vẫn có thể dễ dàng thỏa hiệp khi xuất hiện mâu thuẫn. Vì thế, sẽ chẳng có gì lạ nếu cả hai dễ dàng có một cuộc sống bình an sau khi kết hôn.

Điểm chung của Thiên Bình và Bảo Bình là thích giao tiếp, họ có nhiều mối quan hệ xã hội khá phức tạp

10. Các cung trong 12 cung hoàng đạo hợp nhau - Thiên Yết và Cự Giải

Đây là cặp đôi cung hoàng đạo mệnh Thủy có tính cách rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Mặc dù vậy, điều đó lại khiến cho họ có thể gần nhau hơn. Nhờ chung mệnh nên cả hai có cá tính và quan điểm cuộc sống khá tương đồng, tạo thành cặp đôi trên cả tuyệt vời.

Chính sự thấu hiểu cảm xúc lẫn nhau sẽ giúp cho họ tìm được tiếng nói chung, khiến đối phương cảm thấy rất an toàn khi ở bên nhau. Cả hai khi yêu nhau sẽ tạo thành một hợp thể hoàn chỉnh, không thể tách rời, tạo ra sự động viên, hỗ trợ tinh thần cho nửa kia, giúp nhau làm việc tốt hơn. Nếu cặp đôi này có thể vượt qua được tất cả khó khăn thì chắc chắn rằng tình yêu của họ sẽ trở nên gắn bó và bền vững keo sơn.

11. Các cung hoàng đạo hợp nhau - Nhân Mã và Bạch Dương

Năng động, thích tận hưởng cuộc sống, đam mê các hoạt động xã hội là tính cách cung của Nhân Mã và Bạch Dương. Vì thế, họ như hai nam châm trái dấu mà hút nhau.

Với cách suy nghĩ đơn giản, vô tư sẽ làm cho những vụn vặt cuộc sống không thể làm khó cả hai. Cặp đôi này cũng khá là thông minh và lắm trò cho nên khi ở bên nhau sẽ không có giây phút nào sẽ xuất hiện cảm giác chán nản. Mặc dù vậy, nếu mọi thứ trở nên thân thiết và quá quen thuộc cũng dễ dẫn đến sự nhàm chán. Vì thế, cả hai cũng nên tiết chế tình cảm lại một chút để có thể bên nhau lâu dài hơn.

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12. Các cung hoàng đạo hợp nhau nhất trong tình yêu - Ma Kết và Kim Ngưu

Đây là những cung hoàng đạo sống rất thực tế. Cả hai đều có xu hướng đánh giá cao vai trò của tiền bạc và tính an toàn, vì thế họ sẽ có nhiều điểm chung về ước mơ và mục tiêu trong cuộc sống.

Chìa khóa tình yêu chính là sự ngưỡng mộ mà cả hai dành cho nhau. Họ dễ dàng đi đến một hôn nhân viên mãn, trọn vẹn. Tuy nhiên, cặp đôi này chỉ nên dừng lại ở câu chuyện tình yêu chứ không nên hợp tác trong kinh doanh.

Những cung hoàng đạo hợp nhau dưới góc độ chiêm tinh phía trên chỉ là tham khảo. Bạn có thể xem chúng như một định hướng để tìm kiếm một nửa yêu thương trong tương lai nhưng không nên tin hoàn toàn rằng rằng mình phải tìm được cung hoàng đạo như thế thì mới hạnh phúc. Tình yêu phả