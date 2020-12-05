4 cung hoàng đạo chuyên bị tiểu nhân hãm hại sẽ lật ngược thế cờ trong năm 2021

Tâm linh - Tử vi 05/12/2020 13:47

Chẳng ai thích bị tiểu nhân hãm hại, nhưng vì một vài lí do mà có đến 4 cung hoàng đạo thường hay trở thành nạn nhân của kẻ xấu. Thế nhưng, năm 2021 sẽ là năm để họ lật ngược tình thế.

Cung Thiên Bình

Thiên Bình sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng thần thái tao nhã, hơn nữa lại còn có trí thông minh tuyệt vời. Đây là lí do vì sao cung hoàng đạo này đứng đầu bảng xếp hạng những người chuyên bị tiểu nhân hãm hại vì ganh ghét.

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Thiên Bình quá hoàn hảo nên luôn bị tiểu nhân hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, năm tháng trưởng thành đã tôi luyện cho cung Thiên Bình một sự lì lợm và tỉnh táo một cách lạ thường. Thiên Bình giờ đây đã sẵn sàng để thẳng tay trừng trị những kẻ có dã tâm quấy rối cuộc sống của cô ấy. Thế nên, hãy cùng chờ đón sự lật mặt ngoạn mục của Thiên Bình trong năm tới nhé!

Cung Song Tử

Song Tử luôn cuốn hút nhờ trí tuệ siêu đẳng và vẻ ngoài xinh xắn. Không những vậy, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra đa số các nàng cung Song Tử có xuất thân danh giá, nên luôn khiến người khác phải dòm ngó và thầm ganh tị. Thế nên cũng không khó hiểu vì sao các nàng cung này thường bị tiểu nhân soi mói, bày mưu chơi đểu.

Tuy nhiên, Song Tử trải đời đủ nhiều để hiểu rằng mình nên đi nước cờ nào đối với những loại người như vậy. Trí khôn của Song Tử không bao giờ cho phép cô ấy thiệt thòi, dù chỉ một giây. Chính vì thế, Song Tử chỉ càng ngày càng thông minh và kẻ xấu đừng hòng làm gì được. Đây đúng là kiểu: “Muốn chơi chị hả, chưa đủ trình đâu!”.

Cung Bảo Bình

Sự chân thành và ngây thơ của Bảo Bình chính là miếng mồi ngon cho kẻ xấu lợi dụng. Thế nhưng, dù đã vấp ngã nhiều lần nhưng Bảo Bình nhà ta vẫn quá tốt bụng, vẫn không nhận ra mưu mô của người khác và cho qua mọi chuyện. Điều này chỉ càng khiến những kẻ tiểu nhân thêm tức giận và tung ra những đòn chí mạng hơn.

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Bảo Bình nên đeo nhiều mặt nạ để tránh họa tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên năm 2021 sẽ là một năm thay đổi ngoạn mục của Bảo Bình, vì những kẻ xấu đã quá lộng hành, dám đụng đến người mà Bảo Bình vô cùng yêu thương, trân trọng. Các nàng ấy có thể bỏ qua việc bản thân bị hại, bị giẫm đạp, nhưng không thể phớt lờ khi nhìn thấy những người thân yêu của mình bị vạ lây. Đây chính là thời khắc đẹp nhất để Bảo Bình lật ngược thế cờ, nắm cán trong tay.

Cung Xử Nữ

Sự nữ tính và thùy mị của Xử Nữ luôn là cái gai trong mắt những kẻ ghét bỏ cô ấy. Thế nhưng, sự dịu dàng luôn đi liền với sự sắc sảo ngầm bên trong. Xử Nữ vẫn luôn để bụng và thầm lên kế hoạch chờ một ngày đẹp trời nào đó sẽ đáp trả thật mạnh tay. Năm 2021 sẽ là thời điểm tuyệt vời để Xử Nữ xuất chiêu. Đây đúng là kiểu: “Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn!”.

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Đụng đến Xử Nữ là không được đâu - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là 4 cung hoàng đạo trời sinh hiền lành nhưng đời không cho, chắc chắn sẽ có sự biến đổi ngoạn mục trong năm mới. Đúng là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, dù kẻ xấu có ra oai đến đâu thì sự sắt đá đến vô tận của những cung này sẽ khiến cho từng người một phải hối hận không kịp.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Từ khóa:   cung hoàng đạo cung Thiên Bình cung Song Tử

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