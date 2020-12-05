4 con giáp suốt ngày than nghèo nhưng vẫn shopping đều đều

Tuổi Mão đứng đầu bảng xếp hạng những con giáp giàu có nhất quả đất. Đi đến đâu, Mão cũng than về lương bổng, thu nhập, khách hàng khó tính này kia, nhưng lúc nào cũng thấy check-in ở chỗ sang chảnh, mua sắm hàng hiệu, ăn uống ở nơi đắt đỏ. Cứ như vậy, chữ “nghèo” trong miệng Mão chắc là đã không còn kí lô nào trong mắt mọi người nữa rồi!

Tuổi Tý có khả năng “lừa tình” cả thiên hạ khi sở hữu nhiều khối tài sản trong tay nhưng không bao giờ khoa trương, thậm chí là luôn luôn than nghèo.

Tý cũng rất hiếm khi ăn uống sang trọng, sành điệu nhưng lúc nào cũng có tiền để đi du lịch, mua bất động sản và sở hữu vài tuyệt chiêu mua hàng giá rẻ. Khôn như Tý thì hỏi sao không giàu?!

Tý là con giáp giàu có ngầm nhưng hiếm ai biết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp bản lĩnh từ trong tình trường đến thương trường. Đa số những người đã từng gặp qua chị em tuổi Mùi đều phải thốt lên rằng: “Ở ngoài xinh đẹp, bên trong nhiều tiền”. Đây là bằng chứng cho thấy Mùi cực giàu nhưng hiếm khi để lộ ra.

Mùi sống kín đáo, thích tâm sự chuyện tình cảm với hội chị em chứ ít khi tham gia vào mấy khóa học làm giàu. Ấy vậy nhưng Mùi rất chăm chỉ làm việc và luôn sở hữu cho mình vài kênh kiếm tiền ngon ơ, đủ cho Mùi sống sung sướng đến già mà không cần phải đi làm cả đời.

Mùi là con giáp giàu có từ trong trứng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu luôn có những cô gái chăm chỉ trong công việc và dành rất ít thời gian để đi chơi, thư giãn. Đối với Sửu, chỉ có trong lao động mới tìm được sự nghỉ ngơi, nên chẳng trách tiền của Sửu chất đống mà rất hiếm khi có dịp xài đến.

Sửu cũng là dạng người có lòng trắc ẩn, sẵn sàng làm từ thiện khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Người ta sẽ không bao giờ biết Sửu có của ăn của để cho đến khi Sửu chi mạnh tay số tiền nào đó để cứu giúp người khác. Đây đúng là một điểm sáng của Sửu khiến người ta phải xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Như vậy, những con giáp hay than nghèo nhưng vẫn shopping đều đều đã lộ diện. Quả là những gương mặt vàng trong làng tỷ phú ngầm, khiến nhiều người ngạc nhiên. Họ cũng chính là những hình mẫu tuyệt vời về độ trung thành với công việc và khả năng kiếm tiền cao siêu, ít ai có được.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm