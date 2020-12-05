Chồng cung chấn lấy vợ cung cấn có hợp không?

Dù xã hội đã phát triển và hiện đại nhưng phong thủy vẫn luôn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của người dân Việt Nam. Nó ảnh hưởng đến cách mọi người thực hiện những sự kiện quan trọng trong đời như: cưới hỏi, sinh con, buôn bán, xây nhà… Đặc biệt là vấn đề cung mệnh trong cưới hỏi luôn được các bậc cha mẹ quan tâm. Vậy chồng cung chấn lấy vợ cung cấn tốt hay xấu? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Cung mệnh được dựa trên Cung Phi Bát Trạch trong Kinh Dịch, gồm 3 yếu tố: Mệnh (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa…), Cung (Càn, Cấn, Đoài, Khôn…) và hướng (Bắc, Nam, Đông Bắc…). Yếu tố cung mệnh phụ thuộc vào giới tính và năm sinh âm lịch.

Theo quan niệm phong thủy thì cung mệnh ảnh hưởng lớn đến số phận của mỗi con người từ khi sinh ra đến ngoài 30 tuổi. Trong khoảng thời gian này sẽ xảy ra nhiều bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Nhiều người xem đây là một nguồn thông tin hữu ích để tính toán chuyện làm ăn, hôn nhân hoặc tìm cách hóa giải số mệnh xấu.

Theo quan niệm phong thủy thì cung mệnh ảnh hưởng lớn đến số phận của mỗi con người từ khi sinh ra đến ngoài 30 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Cách tính cung mệnh theo tuổi

Bạn có thể dựa vào năm sinh âm lịch để tính xem mình thuộc cung mệnh nào. Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tính tổng các con số trong năm sinh

Bước 2: Đem tổng ở trên chia cho 9 và lấy phần dư kèm theo giới tính để tra cứu. Nếu chia hết thì lấy số 9 để tra, nếu cộng lại nhỏ hơn 9 thì dùng chính số đó để tra.

Kết hợp cách tính trên cùng giới tính để tra cứu trong bảng này - Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ, bạn là nam, sinh năm 1996 thì cách tính như sau: 1+9+9+6=25. Lấy 25 chia cho 9 dư 7, kết hợp với giới tính nam thì bạn thuộc cung Tốn.

Cung chấn và cung cấn có đặc điểm gì?

Theo phong thủy gồm 8 cung sau: Cấn, Càn, Đoài, Ly, Khảm, Khôn, Chấn, Tốn. Tuy nhiên, trong giới hạn bài viết này chỉ tìm hiểu về đặc điểm của cung Cấn và cung Chấn.

Đối với người thuộc cung Chấn thì đây là những người sở hữu tài trí hơn người, có trí óc sáng suốt, có nhiều khả năng trở thành người thành đạt. Tuy nhiên, họ là những người dễ mờ mắt trước tiền bạc và do đó dễ bị lợi dụng, lừa gạt. Trong chuyện tình cảm, họ là những người ít nghiêm túc, hay đùa giỡn với tình yêu nên gây ra nhiều tổn thương cho người khác. Trong cuộc sống, họ tương đối thuận lợi, gặp nhiều may mắn, biết kỹ xảo và có khả năng giao tiếp tốt.

Đối với người thuộc cung Cấn thì những người này nổi bật với lòng hiền từ của mình. Hơn nữa, họ còn thể hiện năng lực tốt trong công việc. Họ đặc biệt không chịu được sự bất công, đề cao tính công bằng. Ngoài ra, họ còn là những người chín chắn, cẩn thận nên thuận lợi trong đường tình duyên, có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và ít đổ vỡ. Trong cuộc sống họ cũng gặp nhiều may mắn và có thể thành công trong sự nghiệp.

Chồng cung chấn lấy vợ cung cấn có hợp không?

Theo phong thủy thì chồng cung Chấn lấy vợ cung Cấn sẽ phạm vào Ngũ Quỷ, tức điềm xấu. Hai người này ở bên nhau chỉ mang lại sầu muộn. Cuộc sống gia đình sẽ xảy ra nhiều xáo trộn, biến cố và do đó tình cảm từ cả 2 người sẽ không bền chặt, điềm báo đứt gánh giữa đường, chia lìa đôi ngả. Tài vận của 2 đối tượng này khi kết hợp với nhau sẽ không vượng, dẫn đến khó khăn chồng chất. Con cái sinh ra cũng xảy ra nhiều chuyện lận đận, không hạnh phúc.

Theo phong thủy thì chồng cung Chấn lấy vợ cung Cấn sẽ phạm vào Ngũ Quỷ, tức điềm xấu - Ảnh minh họa: Internet

Chồng cung chấn lấy vợ cung gì tốt?

Nếu bạn là người nam cung Chấn thì có thể cân nhắc lấy nữ thuộc các cung sau:

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Ly: Sanh khí, điều này mang lại vận mệnh tốt cho họ, cuộc sống gặp nhiều may mắn, vợ chồng chung thủy, hòa thuận với nhau.

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Tốn: Phước đức, họ sẽ có hạnh phúc bền lâu, hậu vận giàu sang. Về đường con cái, họ sớm sinh con trai đầu lòng, vận mệnh tốt, khi trưởng thành có tướng làm quan lớn.

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khảm: Thiên y, vợ chồng có hạnh phúc trọn vẹn, đong đầy, nghĩa tình nồng thắm, vinh hiển thụ hưởng vững bền.

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Chấn: Phục vị, gia đình giàu sang, yên vui, hòa thuận.

Nếu bạn là người nam cung Chấn thì có thể cân nhắc lấy nữ thuộc các cung như: Ly, Tốn, Khảm, Chấn - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn cũng nên tránh các trường hợp sau:

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Càn: Ngũ quỷ, vợ chồng chung sống không hợp, sớm rạn nứt, dễ đứt gánh giữa đường.

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Cấn: Lục sát, mệnh xấu, gia đình không hòa thuận, sớm chia ly, con cái sau này lận đận, đời sống bất hòa.

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khôn: Họa hại, gia đình dễ gặp tai ương bệnh tật, duyên nợ long đong.

Nếu bạn là người nam cung Chấn thì nên tránh lấy nữ thuộc các cung như: Càn, Cấn, Khôn - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù không thể phủ nhận những ảnh hưởng to lớn của cung mệnh trong việc cưới sinh đến một bộ phận không nhỏ người dân. Tuy nhiên, những thông tin trong bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc cưới sinh đó chính là tình cảm chân thành mà 2 phía dành cho nhau, đừng quá tin vào phong thủy mà trở nên mê tín dị đoan. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề chồng cung chấn lấy vợ cung cấn có thể giúp ích cho các bạn.