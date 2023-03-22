Tiết lộ vận tình duyên 12 con giáp tháng 4: Ai sẽ trở thành hoa có chủ, ai là người muốn "thoát ế" cũng không xong

Tuổi Tị chính là con giáp may mắn nhất trên con đường tình duyên, tiếp theo là Tuổi Tý. Trong khi tuổi Thìn lại gặp không ít khó khăn trên phương diện tình cảm.

Tuổi Tị

Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo

Phương diện tình cảm của người tuổi Tị khá sáng sủa. Dưới tác động của nhiều cát tinh, người độc thân đã biết chăm chút ngoại hình và cách ứng xử của mình, nhờ vậy mà bạn dễ được lòng người khác giới. Tháng 4 dương mở ra cho bạn cơ hội bắt đầu một mối quan hệ mới với một đối tượng triển vọng.

Những người đã từng chịu tổn thương trong quá khứ cũng có những suy nghĩ cởi mở và lạc quan hơn trong chuyện tình cảm. Có lẽ bạn đã sẵn sàng để đón một người nào đó bước chân vào trái tim mình.

Tuổi Tý

Tháng 4 đón nhận nhiều may mắn đến với Tuổi Tý. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa.

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Tuổi Tý có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao.

Mối quan hệ của bạn và người ấy đang tiến triển rất tốt đẹp. Hai bạn tìm thấy nhiều điểm tương đồng ở đối phương và sẵn sàng chia sẻ với nhau nhiều vui buồn trong cuộc sống.

Tuổi Thìn

Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo

Chuyện tình cảm có thể chưa may mắn lắm do bạn mãi không tìm được một nửa như ý. Tình yêu đôi khi không nên quá vội vàng, cứ thoải mái tận hưởng cuộc sống độc thân đã Thìn nhé.

Đối với người đã có đôi có cặp, chuyện tình cảm ngày càng phát sinh xung đột do đối phương quá trẻ con. Điều bạn cần nhất hiện tại là một mối quan hệ nghiêm túc, ổn định cho tương lai.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiet-lo-van-tinh-duyen-12-con-giap-thang-4-ai-se-tro-thanh-hoa-co-chu-ai-la-nguoi-muon-thoat-e-cung-khong-xong-565732.html