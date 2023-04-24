Thực Thần gõ cửa, các con giáp sau 3 ngày nữa đón lộc trời ban, tiền bạc dồi dào, vận trình hanh thông, cơ hội đổi đời chỉ nằm trong tầm tay

Người tuổi Hợi có ảnh hưởng từ những tác động tích cực của cục diện Tam Hợp, nhờ vậy mà mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến triển đáng kể. Khi họ thể hiện rõ sự quyết tâm và chăm chỉ qua từng hành động, mọi thứ sẽ thuận lợi không ngờ.‏

Thời điểm này, họ có thể thử sức bản thân ở những lĩnh vực mới, vừa để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, vừa tạo cơ hội để phát hiện ra tiềm năng của bản thân. Đương nhiên, quá trình khởi đầu không tránh khỏi một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, họ sẽ làm quen được và bắt vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng.‏

‏Bản tính con giáp này thường có tính cách cởi mở và thật thà, dễ nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy thiện cảm. Nhờ vậy, các mối quan hệ xã giao hòa hảo giúp họ bắt tay vào làm việc gì cũng hanh thông, không sợ không có người giúp đỡ.

‏Với người làm lãnh đạo, bạn tin tưởng vào những quan điểm và định hướng của bản thân nên dẫn dắt tập thể làm theo ý của mình. Sự quyết đoán của bản mệnh giúp tập thể có những bước phát triển thuận lợi, thậm chí là những người dẫn đầu cho một xu hướng nào đó.





Tuổi Dần

Thực Thần gõ cửa, người tuổi Dần có thể nhận ra một vài hướng phát triển mới, đem lại một nguồn tiền bạc kha khá cho bản thân. Bạn cảm thấy vô cùng tự tin vì bạn biết xung quanh mình luôn có người giúp đỡ, ủng hộ.

Ngoài ra, bản mệnh còn là người chi tiêu có kế hoạch nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Với khoản tiền tiết kiệm được, bạn sẽ không bị bất ngờ trước các biến cố, thậm chí có thể đầu tư giúp tiền đẻ ra tiền.

‏Tình hình tài chính cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng. Dù là người kinh doanh, đầu tư hay làm công ăn lương đều có thể gặt hái những thành tựu đáng nể, quy mô thu nhập ngày càng mở rộng, có những đường hướng phát triển phù hợp. ‏

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất rất kiên trì. Dù họ có làm việc gì cũng kiên định đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng.

Trong quá trình gây dựng sự nghiệp, họ không thích nhờ vả, dựa dẫm người khác mà luôn nỗ lực giành được cơ hội để phát triển.

Sau khi hoàn thành xuất sắc công việc, con giáp tuổi Tuất có sự phát triển tăng tốc trong năm nay. Ngay đầu mùa hạ, người tuổi Tuất nhận tài lộc nhiều hơn.

Đồng thời, họ cũng có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn của họ càng hanh thông. Đương nhiên, con giáp tuổi Tuất cũng là người giỏi chuyên môn, có năng lực để thành công. Cả mùa hè này họ sẽ không thiếu tiền.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.