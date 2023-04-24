Chúc mừng các con giáp này được Tam Hợp phù trợ, đường tiền bạc vô cùng thuận lợi, thăng quan tiến chức trong sự nghiệp, vận lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 24/04/2023 06:05

Người tuổi Sửu cũng cực kì may mắn trong mọi việc luôn nhé. Vận trình của người tuổi Sửu sẽ vô cùng suôn sẻ, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Mùi 

Chúc mừng các con giáp này được Tam Hợp phù trợ, đường tiền bạc vô cùng thuận lợi, thăng quan tiến chức trong sự nghiệp, vận lên như 'diều gặp gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thiên Ấn trợ lực giúp những bạn tuổi Mùi đang gặp khó khăn, bị ức hiếp dám đứng lên bảo vệ bản thân. Nay bạn chẳng cần phải nhún nhường ai hết, cùng cảnh làm công ăn lương chẳng ai có quyền ức hiếp ai cả, thay vào đó bạn có thể thoải mái làm việc, phản bác lại tiểu nhân.

 

Được Tam Hợp trợ mệnh nên Mùi hoàn toàn may mắn trong đường tiền bạc. Tài chính khả quan, hãy tự tin rằng bạn có thể thoải mái tiêu xài những thứ mình thích. Trong lúc người khác chật vật thì con giáp này đã tự tìm ra lối thoát cho mình để sớm trả được nợ, ký được hợp đồng mới.

 

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu cũng cực kì may mắn trong mọi việc luôn nhé. Vận trình của người tuổi Sửu sẽ vô cùng suôn sẻ, làm gì cũng thuận lợi. Đặc biệt, sự nghiệp thăng hoa nhờ ba đại cát tinh là Hoa Cái, Đường Phù và Tam Đài phù trợ.

Công việc diễn tiến thuận lợi, gặt hái thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến càng cao. Cũng nhờ cát tinh tương trợ, tài vận của bản mệnh cũng có sự thăng cấp nhất định, gặp khó khăn có quý nhân trợ giúp. Tử vi dự đoán rằng Thần Tài sẽ chiếu cố con giáp này trong ngày mai và mốt nên làm việc gì cũng thành công cả nhé.

Không những vậy, những người sinh năm Sửu là người có số mệnh may mắn trong suốt cuộc đời. Họ rất biết đủ, không đuổi theo danh lợi. Trong lòng họ điều hạnh phúc lớn nhất chính là có một gia đình hòa thuận, con cháu thảo hiền. Bạn nên dành thời gian ở bên gia đình để vun đắp tình cảm nhé.

Những Người tuổi Sửu là những người có cuộc sống hướng nội, nho nhã. Họ thường làm việc chăm chỉ, quan niệm về đạo đức của họ khá bảo thủ. Những người sinh năm Sửu cũng thường là người có tính tình thẳng thắn và quang minh chính đại.Để có được một gia đình hòa thuận, người tuổi Sửu sẽ phải hi sinh và hết sức nhượng bộ. Để những người trong gia đình bình an vui vẻ, họ sẽ bằng lòng làm bất cứ điều gì.

Tuổi Tuất

Chúc mừng các con giáp này được Tam Hợp phù trợ, đường tiền bạc vô cùng thuận lợi, thăng quan tiến chức trong sự nghiệp, vận lên như 'diều gặp gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Bản thân người tuổi Tuất vốn luôn sở hữu dũng khí đáng nể, có thể vươn lên bứt phá khỏi nghịch cảnh để đạt được thành tựu không ngờ ngay trong gian lao. Hơn nữa, sự chân thành và nhiệt tâm của họ luôn chinh phục được trái tim người khác.

Nhờ ưu điểm đó, tháng này người tuổi Tuất có thể kỳ vọng được quý nhân phù trợ mà "băng băng" vượt qua mọi trở ngại trong công việc, tài vận để thu lợi lớn, đạt được những thành quả khiến bản thân tự hào.

Tuy nhiên, đôi khi bạn cũng cần chịu khó lắng nghe ý kiến khách quan của mọi người xung quanh để tránh dục tốc bất đạt, từ đó tận dụng tối đa xung lực của thời điểm này mà không rơi vào xôi hỏng bỏng không.

*Bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo. 

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