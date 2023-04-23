Tháng 3 âm lịch, 3 con giáp này đối diện thời cơ bứt phá, ‘thần may mắn’ trợ lực tối đa để băng băng đi lên

Tiếp bước tử vi , Tý được Tam Hội nâng đỡ nên công việc khá suôn sẻ và êm đẹp. Nay bạn nên làm thêm việc kiếm thu nhập hoặc đi học thêm một kỹ năng mới. Có thể ý tốt của bạn sẽ làm khách hàng lung lay, kỹ năng thao túng tâm lý khách hàng của Tý rất đỉnh.

Tiền bạc khởi sắc nhờ Thực Thần tương trợ. Nguồn tiền của bạn khá dồi dào, Tý rất giỏi xoay xở nên chẳng mấy khi túng thiếu. Nhiều người bỗng dưng có lộc ăn uống, đang chán thì lại có người đến mời đi ăn, cho quà xốc lại tinh thần.

Bạn may mắn trong chuyện tình cảm vì biết trân quý bạn bè và gia đình. Những khi gặp khó khăn hay có chuyện buồn, bạn sẽ có con cái an ủi hoặc người thân động viên kịp thời, hãy mở lòng nhiều hơn nhé Tý.

Tuổi Hợi

Do người tuổi Hợi ăn ở hiền lành lại tốt tính hay giúp đỡ người khác nên luôn được Thần Tài chiếu cố, dù họ làm việc gì cũng được ưu ái giúp đỡ, thành công hanh thông, mọi sự đều tùy duyên mà đạt thành như ý muốn. Đặc biệt tới nhờ được hưởng phúc phần may mắn nên làm việc gì cũng thành công cả.Hai ngày cuối tuần này phải nói là đặc biệt tốt đối với người tuổi Hợi, nên ai cầm tinh con giáp này nhớ tranh thủ thực hiện kế hoạch. Dự báo được rằng người tuổi Hợi sẽ cực kì dư dả trong chuyện tiền bạc, sự nghiệp, đặc biệt là chuyện tình duyên khởi sắc nên bạn nào còn độc thân nhớ tận dụng cơ hội để tỏ tình đi nhé.

Một tin vui là con giáp này được sao Hồng loan chiếu mệnh nên có nhiều niềm vui, bất ngờ trong chuyện tình cảm. Nếu bạn không thuộc ba con giáp trên cũng đừng quá thất vọng nhé, vì chỉ cần nỗ lực hết mình, cả trong công việc lẫn tình cảm thì nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Và chỉ cần nhớ nguyên tắc “điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác” thì dù bạn thuộc con giáp nào cũng sẽ có được công việc, cuộc sống như ý.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tháng này, vận may của tuổi Sửu sẽ lên "như diều gặp gió", nhất là ở khía cạnh mối quan hệ, tình cảm và gia đạo. Đây là thời điểm bạn sẽ có cơ hội mạnh tiếp xúc với bạn bè, đối tác mới để mở rộng con đường giao thiệp, làm ăn trong tương lai. Những mối quan hệ mới trong giai đoạn này hứa hẹn sẽ giúp bạn cất cánh, vì vậy đừng ngại ngùng mà hãy đón nhận thật tích cực nhé.

Về mặt tình duyên, nếu như bạn chưa thể quên người cũ thì đây cũng chính là thời điểm không thể thích hợp hơn để "dứt áo quay lưng" và bắt đầu cho bản thân cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu những đối tác tiềm năng mới.

Trong các mối quan hệ bạn bè cũng tương tự. Nếu có ai đó đối xử không tốt với bạn hoặc làm mất lòng tin của bạn, thì đây là thời điểm cần mạnh dạn bỏ họ lại phía sau và tiếp tục tiến về phía trước.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.