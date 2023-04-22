Dậu may mắn hơn người nhờ Tam Hợp cục giúp sức. Buôn bán đắt khách, lại hay được người lạ ủng hộ, bạn luôn gom hết may mắn về phía mình. Ai phải đi làm thì hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, bản thân có thời gian để thư giãn.

Thực Thần nâng đỡ giúp bản mệnh tự tin hơn trong chuyện tiền bạc. Ngày này dễ có lộc ăn uống, mua sắm, quà cáp, hãy hoan hỉ đón nhận. Bạn cũng dè dặt hơn trong việc chi tiêu phòng lúc ốm đau, không cần liên lụy nợ nần tới ai.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp của con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, vận khí ngày một tốt hơn, có cơ hội tốt để đổi vận.

Những người tuổi Mão tương đối hướng nội và trầm tính nhưng sau thời gian làm công việc kinh doanh, phục vụ khách hàng, họ cũng khắc phục được nhược điểm tính cách này.

Sự nghiệp của con giáp tuổi Mão sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, "thức tỉnh" óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ có cơ hội thăng tiến như diều gặp gió.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

‏Những người thuộc con giáp này thường thể hiện rõ tư duy tốt, luôn là người tự tin, suy nghĩ và làm việc gì cũng rất chín chắn. Họ không chịu khuất phục trước khó khăn mà luôn tìm được cho mình chỗ đứng vững vàng trong thử thách. Chính tinh thần đó giúp bản mệnh phát triển ngày càng thuận lợi. ‏

Người tuổi Thân đón nhận những dấu hiệu tích cực. Nhờ đó, họ sẽ giải quyết được các khó khăn, dù công tác trong lĩnh vực nào cũng thuận buồm xuôi gió, kinh doanh phát tài. Với người làm công ăn lương, họ cũng có không gian và cơ hội để thăng tiến, không chỉ có thể khiến sự nghiệp hoàn mỹ hơn mà còn có thể an tâm đối mặt với cuộc sống. ‏

‏Con giáp này cũng có thể cải thiện được chất lượng cuộc sống của mình và làm chủ tương lai. Thời gian này, họ không phải lo lắng về tiền bạc mà trong đời sống cá nhân cũng khá thuận buồm xuôi gió. ‏

‏Tuy vậy, bản mệnh nên lưu ý để không "ngủ quên trên chiến thắng tạm thời". Nếu cứ chấp nhận sự an nhàn, cho bản thân nghỉ ngơi dưỡng sức, tận hưởng cuộc sống quá nhiều, họ sẽ dần mất cảnh giác, không tiếp tục thách thức để đột phá giới hạn bản thân. Điều này có thể khiến vận mệnh tháng tiếp theo của họ rơi vào ảm đạm.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.