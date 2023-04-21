Đúng 2 giờ 2 phút ngày mai, thứ Bảy 22/4/2023: 3 tuổi công việc nên thận trọng các mối quan hệ bất chợt đến, cẩn thận thị phi vây quanh, bất hòa với đồng nghiệp

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Bảy ngày 22/4/2023 hôm nay, công việc của tuổi Mão thực sự rất may mắn. Sản vận, tiền lương, quyền lợi đều như ý bản mệnh muốn. Tính cần cù, chắc chắn của bản mệnh tạo ra uy tín trong công việc, khiến ai cũng thích hợp tác.

Tiếc là vận trình tình cảm của con giáp này không như mơ. Nhiều người hay bị bạn bè xã giao làm phiền, ngồi yên cũng dính xui xẻo. Tình yêu có tranh cãi vì không thỏa thuận được với nhau.

Vận tiền bạc khởi sắc đem lại sự thoải mái cho tuổi Mão. Con giáp này là người có tài nên thả ở đâu cũng kiếm được tiền. Kiếm được tiền hay không chẳng qua là tuổi Mão có muốn hay không mà thôi.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ngày mới tuổi Thìn lâm Thiên Ấn khiến công việc có phần cứng nhắc, khó thở. Dù đang làm chức vụ nào thì Thìn cũng nên mềm mỏng một chút để công việc có đường phát triển. Nhiều tài mà không có tâm thì vô dụng.

Cẩn thận đường tình cảm vì lâm Tương Xung. Dễ mà có cãi nhau, xô xát giữa Thìn với bạn bè, hàng xóm. Người có gia đình hãy để mắt đến người kia, cẩn thận có kẻ thứ 3 cố tình phá hoại hạnh phúc.

Là con giáp tài giỏi nên tiền tài ổn định nhờ quản lý giỏi kèm thêm cục diện hai hành Thổ tương hòa, không có xui xẻo nào xảy đến trong ngày. Nỗi đau mất tiền mất của từ trước phần nào nguôi ngoai và bạn đang có động lực để bước tiếp, coi như của đi thay người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hôm nay ngày 22/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay tiếp nhận một người đã từng làm bạn đau khổ.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu có nhiều cơ hội mới, luôn mong muốn mở cơ sở kinh doanh lĩnh vực mới.

Tình duyên: Tình cảm bất chấp ý kiến của bạn bè, bạn đã quay lại với người từng làm bạn khổ đau.

Tài lộc: Cuối ngày có người cho tiền.

Sức khỏe: Cơ thể suy nhược, tiều tụy, thiếu dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm