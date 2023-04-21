Giữa tuần sau (25-26/04), các con giáp sau được Tam Hợp nâng đỡ giúp buôn may bán, tiền bạc chảy ào ào vào túi, tiền bạc chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 21/04/2023 15:57

Các tuổi này có quý nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tài lộc dồi dào, dễ được thăng chức, dù là đầu tư hay làm việc thì cũng sẽ thu được số tiền bất ngờ mỗi lần bạn ra tay.

Tuổi Tuất 

 

Giữa tuần sau (25-26/04), các con giáp sau được Tam Hợp nâng đỡ giúp buôn may bán, tiền bạc chảy ào ào vào túi, tiền bạc chất đầy két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp nâng đỡ giúp bản mệnh thăng tiến trong công việc, buôn may bán đắt. Bản mệnh biết rõ thế mạnh của mình ở đâu và phát huy triệt để trong mọi việc. Người nào muốn tăng gia sản xuất, đi công tác, thi thử thì nên tiến hành trong hôm nay.

Bản mệnh dễ dàng nắm bắt được cơ hội kiếm tiền trong tay, tiền bạc thu về đầy tay. Tuổi Tuất cũng là con giáp tốt bụng, rộng lượng nên không ngại san sẻ chút tiền để giúp đỡ người khó khăn hơn mình, chăm tạo phước thì sẽ nhận quả ngọt về cho mình.

 

Tuổi Thân 

Các bạn cầm tinh con khỉ tính tình điềm đạm, khôn ngoan và sắc sảo, linh hoạt, dễ ứng biến, khi gặp chuyện không nóng nảy, không bốc đồng mù quáng, rất độc lập, có chí tiến thủ, thế nên phải biết nắm bắt cơ hội và phấn đấu vươn lên, có như thế thành công trong sự nghiệp không bao lâu sẽ được nâng lên tầm cao mới.

Người tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tài lộc dồi dào, dễ được thăng chức, dù là đầu tư hay làm việc thì cũng sẽ thu được số tiền bất ngờ mỗi lần bạn ra tay.

Trúng vận đào hoa cực thịnh, các mối quan hệ của người tuổi Thân có thể tự nhiên đến, đơm hoa kết trái, tương lai đông con cháu, gia đình đề huề.

Bạn sẽ luôn gặp may mắn và cát tinh trong cuộc sống, thực hiện được những kế hoạch lớn lao, vươn lên nhanh chóng, tài lộc hanh thông.

Tuổi Mùi 

Giữa tuần sau (25-26/04), các con giáp sau được Tam Hợp nâng đỡ giúp buôn may bán, tiền bạc chảy ào ào vào túi, tiền bạc chất đầy két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ các cát tinh chiếu rọi nên vận may của những người tuổi Mùi rực rỡ như cầu vồng. Nếu đang trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, mọi việc diễn ra suôn sẻ, dự kiến các bạn sẽ nếm được "quả ngọt" đầu tiên trong đời.

Về sự nghiệp, nếu sơ suất bạn có lẽ sẽ vì một số chi tiết mà bỏ lỡ cơ hội, hãy thay đổi bản thân nhiều hơn, nếu có cơ hội việc làm mới thì nhất định không được chần chừ, nên biết rằng thời cơ chỉ đến với những ai có chuẩn bị.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo. 

 

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