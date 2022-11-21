Thứ Hai đón lộc rộn ràng: 3 tuổi đầu tuần nhận may mắn bùng nổ, sự nghiệp hanh thông, công danh thăng tiến, tiền ùn ùn vào túi

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 04:30

Tử vi đầu tuần đón nhận vô vàn niềm vui, 3 con giáp này có tài lộc hanh thông may mắn, làm gì cũng nhiều thuận lợi.

Tuổi Tỵ

Con giáp may mắn đầu tuần này gọi tên người tuổi Tỵ. Bạn có được nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, giúp ghi ấn tượng với những khách hàng tiềm năng, tạo hiệu quả tốt cho công việc.

Bản mệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng khá khả quan. Có thể trước đó bạn sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối, nhưng sau khi khắc phục khó khăn, cơ hội kiếm tiền ắt tới tay bạn một cách đều đặn.

Thứ Hai đón lộc rộn ràng: 3 tuổi đầu tuần nhận may mắn bùng nổ, sự nghiệp hanh thông, công danh thăng tiến, tiền ùn ùn vào túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là tuần của những khoản đầu tư lớn, tuy nhiên nên lắng nghe cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định.

Dự báo tuần này, bạn cực kỳ tỏa sáng về mặt ngoại hình. Bạn không ngại thử những phong cách mới mẻ hay phối lại những bộ cánh bạn đã để quên quá lâu trong tủ đồ, nhờ đó mà bạn trở thành trung tâm ở bất cứ đâu.

Người độc thân thậm chí nhận được lời bày tỏ của một người nào đó mà bạn không ngờ đến. Với những ai đã tìm được nửa kia, hai người sẽ có những trải nghiệm hẹn hò vô cùng mới mẻ, từ đó tạo thêm được những kỉ niệm đáng nhớ. Quan hệ giữa cả hai đang ngày một gắn bó.

Tuổi Thìn 

Vào đầu tuần vô cùng may mắn với tuổi Thìn vì nhờ được Chính Ấn nâng đỡ, cùng với sự tận tâm của Bán Hợp mà mối nhân duyên có dấu hiệu nở hoa bất ngờ. Nhân cơ hội này bạn hoàn toàn tìm kiếm được tình yêu thích hợp. 

Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn tính đến chuyện giao lưu với khách hàng, đối tác, điều này sẽ có lợi cho việc mở rộng đầu tư kinh doanh sắp tới. 

Thứ Hai đón lộc rộn ràng: 3 tuổi đầu tuần nhận may mắn bùng nổ, sự nghiệp hanh thông, công danh thăng tiến, tiền ùn ùn vào túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bởi luôn là người biết giữ chữ tín, nói được làm được, sai đâu chịu đấy mà bạn được khách hàng vô cùng tin tưởng, giúp đỡ từ xa. Phương diện tài lộc của Thân đang rất rộng mở, tiền bạc sinh sôi nảy nở đầy nhà.

Nguồn thu này chủ yếu đến từ công việc chính đang tiến triển vượt bậc, tuy nhiên hãy thận trọng khi tiêu pha, đừng hoang phí mà nên để dành một phần để tiết kiệm và tái đầu tư nhé.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ.

Thứ Hai đón lộc rộn ràng: 3 tuổi đầu tuần nhận may mắn bùng nổ, sự nghiệp hanh thông, công danh thăng tiến, tiền ùn ùn vào túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm.

Tử vi đầu tuần tài vận của con giáp tuổi Hợi tăng lên nhanh chóng. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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