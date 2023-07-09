Thứ Hai (10/07): 3 con giáp gặp dữ hóa lành, gặp đen hóa đỏ, giàu sụ ngay ngày đầu tuần, tài lộc nở hoa rực rỡ, sự nghiệp liên tục chạm đến đỉnh cao

Tuổi Thân được Tam Hợp cục trợ vận nên khá may mắn, đặc biệt những người làm công chức, có công việc ổn định hoặc có thêm nghề tay trái. Bạn đi đâu làm ăn cũng có người giúp đỡ, gặp được những người tốt bụng, niềm nở, đặc biệt là những bạn đang ở nước ngoài làm ăn.

Nhờ Chính Tài nên khi bạn đầu tư cho bản thân, bạn trở thành người có giá trị. Từ đó, số tiền bạn kiếm được sẽ tăng theo giá trị mà bản thân bạn có thể trao đi. Cứ có chí tiến thủ thì chẳng mấy chốc mà Thân vượt mặt được người mình ghét.

Tình cảm kém may vì Kim khắc Mộc. Người đã yên bề gia thất tuy phải lo toan nhiều việc nhưng vẫn phải chú ý tới mối quan hệ của mình. Nhất là những chuyện liên quan tới người khác phái, có thể có tin đồn thất thiệt xảy ra khiến cho mối quan hệ vợ chồng bị ảnh hưởng dù chuyện chẳng có gì đáng nói cả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chiếu theo bản đồ sao trong ngày hôm nay thứ Hai 10/07/2023, Tuổi Thìn sẽ có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng vẫn gặt hái được thành quả tốt đẹp. Sự nghiệp phát triển đến một giai đoạn mới và con giáp này có thể chọn thời điểm thích hợp để thay đổi công việc, thử thách bản thân ở những lĩnh vực cảm thấy hứng thú.

Tử vi ngày 10/07/2023 cho thấy đường tài lộc của Tuổi Thìn trong ngày thứ Hai này cho dù không có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng may mắn là có nguồn tài chính ổn định. Người làm công ăn lương hầu như không bị ảnh hưởng, còn người kinh doanh có chút giảm sút, không bằng với những ngày trước đó.

Trong ngày hôm nay Tuổi Thìn cũng không nên tin tưởng người khác quá mà dễ bị lừa gạt tiền bạc, cho vay mượn mà không biết có lấy lại được không. Mặc dù bản thân Tuổi Thìn không làm gì sai trái nhưng chuyện đen đủi và thị phi cứ tìm đến, nhưng qua đó cũng nhận ra được đâu là người có thể làm bạn và đâu là người mà mình cần phải tránh xa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra một cách êm đẹp. Tam Hợp nâng đỡ giúp cho bản mệnh có được sự hăng hái, năng lượng tích cực khi làm việc. Song, việc lý tưởng hóa mọi vấn đề khiến cho người tuổi này bỏ cuộc khi rắc rối xảy đến.

Vận trình tài lộc trên đà tăng tiến. Tốt nhất là con giáp này cần lập kế hoạch quản lý tài chính một cách cẩn thận và chi tiết để tránh rơi vào cảnh vay mượn, nợ nần người khác.

Vận trình tình cảm hiền hoà, dễ chịu. Sự nỗ lực vun vén cảm xúc của bạn và người ấy mang đến bầu không khí thoải mái, ấm áp cho những người trong cuộc. Ngũ hành Thuỷ sinh Mộc giúp hai người sớm giải quyết hiểu lầm trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.