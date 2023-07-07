THỨ BẢY (8/7): 3 tuổi này là con cưng của THẦN TÀI, từ nghèo khổ trắng tay trở thành ĐẠI GIA có cơ ngơi bạc tỷ, VẬN ĐỎ dát khắp người

Tử vi ngày mai cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra thăng tiến một cách rõ rệt. Bản mệnh dễ dàng gặt hái được thành tựu đáng kể nhờ cấp trên tín nhiệm giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Vận trình tình cảm cần hàn gắn. Tam Hợp cục che chở giúp cho bạn có cơ hội hoá giải những mâu thuẫn trước đó. Đồng thời, bạn cũng cần lưu ý không phải lúc nào cũng quá thẳng thắn nếu không muốn làm tổn thương đối phương.

Vận trình tài lộc nhìn chung ổn định. Sự che chở của Chính Tài giúp cho những kế hoạch tài chính dài hạn của con giáp này khởi sắc. Bạn có thể mua những món đồ mình thích mà trước đây chưa có điều kiện để mua.

Tuổi Mão

Ngày mai 08/07/2023 sẽ có một ngày Thứ Bảy như ý, có quý nhân phù trợ. Tuổi Mão không phải tốn quá nhiều công sức vào công việc nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Tài chính rủng rỉnh làm bạn cảm thấy lâng lâng suốt cả ngày.

Tình yêu hôm nay có lẽ chưa kịp đến đối với Tuổi Mão cũng không phải là vấn đề lớn. Bạn đang có rất nhiều bạn bè xung quanh, yêu đương là chuyện tương lai, giờ không có gì phải vội cả.

Tuổi Mão cũng nên học cách cân đối giữa các mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè, gia đình. Nếu sức khỏe có dấu hiệu sa sút, buổi tối bạn nên nghỉ ngơi sớm, tránh làm việc quá khuya hay làm việc quên ăn quên ngủ.

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay dự báo thứ Bảy ngày 08/07/2023 không phải là một ngày quá may mắn với tuổi Tỵ. Con giáp này làm gì cũng gặp rắc rối, nhiều sự cố đến bất ngờ khiến kết quả không như ý. Điềm báo còn cho thấy có kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy phá khiến bao nhiêu công sức, cố gắng đều không mang lại hiệu quả gì.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của tuổi Tỵ cũng không quá lý tưởng. Theo tử vi, dù thu nhập có tốt tới đây thì con giáp này cũng không nên tiêu tiền bừa bãi. Nếu bản mệnh vẫn giữ thói quen chi tiêu hoang phí sẽ rất dễ rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau. Khuyên tuổi Tỵ cần kiểm soát chi tiêu và có kế hoạch tiêu tiền hợp lý hơn.

Vận trình tình duyên lại tiến triển vô cùng thuận lợi. Nếu con giáp này và nửa kia của mình đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn xa nữa. Các cặp đôi mới yêu cũng tìm được sự đồng điệu về tâm hồn, hai người càng yêu thương và thông cảm khi đối phương gặp phải những khó khăn cả trong công việc lẫn cuộc sống.

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.