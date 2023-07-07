Đâu là 3 con giáp được Thần Tài đợi sẵn trước cửa, đúng 20H hôm nay (7/7) sẽ đổi đời ngoạn mục, gánh tài gánh lộc đem về nhà?

Ngày thứ Sáu, công việc của tuổi Dần diễn ra hanh thông. Cục diện Tam Hợp giúp đỡ nên người tuổi này có thể nhanh chóng giải quyết những rắc rối tồn đọng trước đó. Những dự án mới cũng đi vào hoạt động một cách trơn tru và hiệu quả hơn.

Vận trình tình cảm có bước chuyển mình khả quan. Người độc thân tự tin tỏ tình với người mình thích, có thể nhận được sự đền đáp của đối phương. Đào hoa vượng mang đến nhiều tin tốt lành cho những cặp đôi đã kết hôn.

Vận trình tài lộc rực rỡ. Con giáp này hãy tận dụng cơ hội này để đầu tư, kinh doanh vào những hạng mục cao hơn vì sự xuất hiện của Thực Thần. Điều này giúp cho bạn thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ cho mình.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mới của 12 con giáp đưa ra những dự đoán rằng Thứ Sáu 07/07/2023 hôm nay, Tuổi Sửu sẽ được quý nhân trợ giúp và nâng đỡ, vì thế mà đường tài lộc vô cùng vượng phát. Tiền vào túi đếm không xuể, con giáp này có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng.

Xét trên phương diện tình cảm thì mọi thứ không được tốt như vậy, cảm xúc của Tuổi Sửu thăng trầm khó đoán định cũng bởi tâm trạng thay đổi thất thường. Tinh thần không được tốt và tính khí khó chiều của bản mệnh khiến đối phương phải chịu nhiều ấm ức. Con giáp này nên thư giãn, thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân, tránh để những nhân tố bên ngoài chi phối quá nhiều đến cảm xúc.

Tuổi Sửu cũng nên nghiêm túc xem xét lại bản thân mình, nhận thấy những điều sai trái thì nên sửa đổi. Nếu không sẽ phải hối hận vì đã vô tâm và làm tổn thương những người mình yêu quý nhất. Đừng để cảm xúc tiêu cực phá nát tâm tư, hãy suy nghĩ đến những điều tích cực và vui vẻ trong cuộc sống.

Tuổi Thìn

Thứ Sáu ngày 7/7/2023, tử vi báo hiệu tuổi Thìn có thể gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi trên con đường phát triển sự nghiệp. Từ trước đến nay, con giáp này vẫn luôn làm việc chăm chỉ nên đang từng bước gặt hái được trái ngọt mà không cần quá hao tâm tổn sức.

Ảnh minh họa: Internet

Tài vận: Vận trình tài lộc vượng phát, tuổi thìn có những quyết định sáng suốt trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Con giáp này có thể đưa ra những phán đoán tình hình chính xác nên có khả năng thu lợi nhuận lớn hơn so với đối thủ cạnh tranh, do đó tiền bạc ào ào đổ về túi.

Tình cảm: Vận trình tình duyên trong ngày mới khó hài hòa. Mối quan hệ tình cảm giữa tuổi Thìn và nửa kia đang ngày càng xa cách, nguyên nhân là vì những trận cãi vã liên tục xảy ra trong thời gian qua. Theo tử vi, cả hai cần hạ thấp cái tôi và xem lại thái độ của mình đừng lúc nào cũng chỉ đổi lỗi cho đối phương.

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.