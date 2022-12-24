Thứ Bảy trăm sự như ý: Ngọc Hoàng chấm tên, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp đứng đầu top giàu sang, trúng mánh làm ăn, tiền đổ vào túi ầm ầm, tài chính tăng vùn vụt

Trời sinh những người tuổi Dậu có tính cách nhanh nhẹn, hiền từ, nên đi đâu cũng được nhiều người giúp đỡ. Trong số những con giáp, tuổi Dậu là những người hiền lành chăm chỉ , cuộc sống dù khó khăn cách mấy cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

Trong cuộc sống, tuổi Dậu thường đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần nhưng họ vẫn không ngừng nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm được nhiều cơ hội thăng tiến. Trong thời gian tới tử vi học có nói, những người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn nhưng vẫn chưa thịnh vượng.

Bước qua ngày thứ Bảy, tuổi Dậu sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, càng chăm chỉ càng thăng tiến, từ giai đoạn này trở đi những người tuổi Mão sẽ tìm được cơ hội tốt để đổi đời, đặc biệt sẽ ngày càng giàu có và thăng hoa hơn.

Tuổi Ngọ

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, mở rộng mạng lưới khách hàng, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng.

Trong công việc, dù ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song bản mệnh đừng lấy đó làm cái cớ để thường xuyên lấp liếm đi những thiếu sót của mình. Nếu có lỗi sai, hãy dũng cảm nhận lỗi, có như vậy, bạn mới có thể nhanh chóng tiến bộ.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất ngoại giao tốt, có nhiều mối quan hệ nên làm kinh doanh sẽ có lợi cho bạn. Biết được lợi thế của mình trong thời gian cuối năm nhiều người có nhu cầu mua sắm, bạn đã đánh đúng mục tiêu, bán mặt hàng thiết yếu. Ít ngày thôi mà số tiền lời mang về là con số khủng.

Tiền bạc đầy két lại còn biết tiết kiệm, đầu tư thêm vào các dự án làm ăn cùng bạn bè nên con giáp này nhanh chóng giàu, chính bản thân họ cũng ngạc nhiên về mình.

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