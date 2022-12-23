Thần Tài yêu thương, đầu tháng 12 âm lịch may mắn vô cùng: 3 con giáp hạnh phúc thăng hoa, tiền tài vượng sắc, tay trái gom bạc tay phải hái vàng

Tuổi Thìn là con giáp tài năng, ngoan cường và có đầu óc sáng tạo hơn người. Dù ham chơi, bất cần là thế nhưng nếu đã tập trung làm việc thì ai cũng phải kiêng dè với những gì con giáp tài giỏi này có thể làm được. Càng chăm chỉ làm ăn, Thìn càng vượng vận tài lộc, phú quý theo chân.

Tử vi từ đầu tháng 12 âm lịch cho biết trong công việc của người tuổi Thìn sẽ có tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả vô cùng viên mãn. Đặc biệt, trong các mối quan hệ xã giao hài hòa, con giáp này đi đến đâu cũng được yêu quý và tìm cách giúp đỡ bạn. Đặc biệt, với năng lực của tuổi Thìn chính là điều giúp bạn tạo dựng lòng tin với đồng nghiệp, cấp trên nên dễ dàng được cất nhắc.

Những người tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội làm giàu, gặt thái được những thành tựu đáng kể. Đặc biệt, trong vận tình duyên cũng vô cùng hanh thông thuận lợi sớm kết duyên với người như ý.

Tuổi Thân

Người Tuổi Thân rất "chịu chơi", không tiếc tay vung tiền chi tiêu. Người khác nhìn cách họ tiêu tiền thì cảm thấy rất lãng phí, tuy nhiên đây là bản mệnh biết cách chi tiêu và quản lý tài chính khá tốt. Họ biết đầu tư tiền đúng lúc, biết tính toán thiệt hơn, biết cách dùng tiền để đẻ ra tiền.

Hơn nữa, tuổi Thân dù tiêu nhiều nhưng cũng kiếm được không ít, trời sinh vận số cực tốt, có của ăn của để. Đây cũng là con giáp biết đầu tư tiền cho các mối quan hệ nên được bạn bè hết sức quý mến, luôn có quý nhân chủ động "gửi" tiền.

Tuổi Thân là người thông minh, sáng tạo, thực hiện tốt công việc nên được dễ dàng kiếm được nhiều tiền, đặc biệt từ công việc kinh doanh.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão làm việc gì cũng dễ được tín nhiệm vì họ là người cẩn thận, trung thực, có đạo đức.

Tính cách tốt khiến tiền đồ của họ cũng ngày càng được rộng mở, được nhiều người ủng hộ, tốc độ phát triển khá nhanh trong thời gian dài.

Khi gặp khó khăn, họ cũng nhanh chóng lật ngược tình thế, leo nhanh đến thành công. Sự nghiệp của họ từ đầu tháng 12 âm lịch thăng hạng vô cùng. Dù đầu năm có gặp 1 số trắc trở thì vào thời điểm cuối năm, con giáp tuổi Mão lại nhanh chóng vươn lên.

Từ đầu tháng 12 âm lịch, người tuổi Mão sẽ nhanh chóng kiếm tiền, nâng cao lợi nhuận, kiếm được khoản lớn từ công việc làm thêm. Có thể nói, cuối năm nay là thời điểm con giáp này xoay chuyển tình thế, xui xẻo lùi xa, tiền tài tới cửa.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.