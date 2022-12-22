Từ 22/12 đến 27/12 lộc tài bừng sáng: 3 con giáp có Bồ Tát che chở, sự nghiệp thăng hoa, của cải vượng sắc, tiền tỷ ào ào vào túi

Những người tuổi Hợi từ khi lọt lòng mẹ đến giờ, ít khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Còn nhỏ, bạn là công chúa, hoàng tử được cả nhà cưng chiều, yêu thương số một. Đến khi lớn lên, đi đến đâu, làm việc gì, bạn cũng nhận được sự giúp đỡ của người khác. Do vận mệnh tốt nên bạn làm gì cũng đạt được thành tựu đáng nể.

Có công ăn việc làm đàng hoàng, dù kiếm ít hay nhiều tiền gì, bạn cũng có cuộc sống giàu sang, sung túc. Nhờ công đức của ông bà tổ tiên để lại nên vận mệnh của Hợi lúc nào cũng rạng rỡ. Làm gì cũng có quý nhân soi đường dẫn lối, ít khi gặp phải bế tắc khó khăn.

Tuổi Thân

Thân sinh ra đã có khí chất của bậc đế vương. Con giáp này có tinh thần và thước đo khác hẳn với những người khác, điều này đồng nghĩa với việc con giáp này đặc biệt thích hợp để làm quản lý. Tuổi Thân là những người thông minh và có năng lực, dù dấn thân vào ngành nghề gì, Thân đều có thể tự mình làm tốt.

Theo tử vi, từ 22/12 đến 27/12 những người tuổi Thân sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này người tuổi Thân sẽ có quý nhân phù trợ nên Thân sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Những người tuổi Thân chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kỹ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. Thân có thể thực hiện những ước mơ đã ấp ủ từ rất lâu khiến ai cũng phải ghen tị.

Tuổi Mão

Trong số 12 con giáp, tuổi Mão là người sống tình cảm, lương thiện, luôn biết thấu hiểu cho người khác. Tuổi Mão không mang số mệnh phú quý từ bé nhưng họ sẽ tự tạo ra cuộc sống phú quý cho bản thân mình. Người khác có thể dư dả về vật chất, thiếu thốn về tình cảm nhưng tuổi Mão là có cả hai.

Trời sinh tuổi Mão là con giáp luôn gặp nhiều may mắn, bên cạnh họ luôn có quý nhân phù trợ, dù có khó khăn thế nào cũng được mọi người giúp đỡ nhiệt tình. Vì vậy, gia đình nào có người tuổi Mão thì xác định cả nhà được hưởng phước đến cuối đời.

Đặc biệt, từ 22/12 đến 27/12, tuổi Mão gặp được nhiều may mắn, kéo theo gia đạo hưng thịnh, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, từng thành viên trong nhà đều thành công theo một cách riêng, tài vận dồi dào, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.