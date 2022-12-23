Người tuổi Ngọ dễ tìm được cơ may phát tài vào cuối tuần này bởi bản mệnh được Thần Tài ở bên hỗ trợ. Vào 3 ngày 23, 24, 25/12, tài lộc đều theo bản mệnh về nhà, chẳng quản ngại bất cứ điều gì.

Con giáp này tìm được quý nhân trợ giúp, nhờ thế mà việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thậm chí sự may mắn của con giáp này còn thể hiện ở việc có người tự mang tiền tới trao tận tay cho tuổi Ngọ nữa cơ.

Vào 3 ngày 23, 24, 25/12, Tài Thần đều nằm ở hướng Chính Tây, mệnh chủ nên chọn đó làm hướng xuất hành cho mình.

Tuổi Dậu

Không cần phải bàn cãi quá nhiều khi tuổi Dậu luôn là con giáp được nằm trong danh sách những con giáp may mắn và giàu có nhất. Trời sinh tuổi Dậu là người thông minh, hiền lành và rất đôn hậu, hơn nữa họ là những người được thần thánh chiếu cố và ban cho nhiều phước lành nên làm chuyện gì cũng suôn sẻ và may mắn.

Tử vi vào 3 ngày 23, 24, 25/12 cho biết những người tuổi Dậu làm ăm tiền bạc vượng phát, vận may mắn dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh viên mãn. Tử vi cho biết dù là nam hay nữ và công việc ra sao thì tuổi này sẽ “hái ra tiền” trong tuần tới đây và số dư sẽ nhân lên theo lũy tiến.

Đây là lúc mà thần tài gõ cửa, tuổi Dậu có thể kiếm bội tiền, có cuộc sống sung túc, dư dả và đây cũng sẽ là một bàn đạp, đưa tuổi Dậu đến với những thành công liên tiếp trong thời gian tới.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi phải đối diện với nhiều thách thức trong 3 ngày 23, 24, 25/12, nhưng càng là thách thức lớn lao, bạn lại càng có nhiều cơ hội để khẳng định vị thế.

Thậm chí, một số người còn nhận được lời tuyên dương khen thưởng của cấp trên cũng như chạm tay vào cơ hội được cất nhắc. Gặt hái được những thành tích xuất sắc như vậy, việc túi tiền rủng rỉnh cũng là hiển nhiên.

Tình hình tài chính có tiến triển khá tích cực. Bản mệnh nắm bắt được xu thế của thị trường nên thu tiền về đầy túi. Đây cũng là thời điểm thích hợp để con giáp này cân nhắc đến chuyện mở rộng quy mô, mở rộng mạng lưới khách hàng.

Với người độc thân, các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.