Thứ Bảy phát tài, 3 con giáp cuối tuần có lộc, phúc vận thăng hoa, làm ăn đại phát, tiền vào túi ầm ầm, tài khoản nhảy số tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 17/12/2022 00:45

Thứ Bảy tràn đầy may mắn, những con giáp này đón nhận vô vàn tin vui, làm gì cũng dễ thành công đến khó tin.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu vốn cẩn thận, kiệm lời. Từ nhỏ họ đã sống nội tâm, kín đáo nhưng dù hướng nội đến đâu thì con giáp này vẫn lặng lẽ nắm bắt những cơ hội tốt nhất để phát triển.

Nhờ có việc quan sát kỹ càng, sắc sảo nên họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội mở rộng không gian phát triển. Con giáp tuổi Dậu sẽ hoạch định tốt cho tương lai của mình.

Thứ Bảy phát tài, 3 con giáp cuối tuần có lộc, phúc vận thăng hoa, làm ăn đại phát, tiền vào túi ầm ầm, tài khoản nhảy số tưng bừng - Ảnh 1

Cuối năm nay, họ sẽ có được những thành quả bất ngờ và vượt trội vì sau khi nắm bắt cơ hội thì người tuổi Dậu sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển.

Tử vi vào Thứ Bảy 17/12 con giáp này có thể dễ dàng đánh bại đối thủ cạnh tranh của họ và đạt được sự giàu có vào cuối năm nay. Bước sang năm mới con đường tài lộc càng thêm thăng hoa phát tài.

Con giáp tuổi Dậu sẽ thể tạm biệt tất cả những điều khó chịu trong năm 2023, tăng thu nhập và trở thành người có ngân khố đầy ắp.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn làm công ăn lương có một túi tiền rủng rỉnh trong ngày Thứ Bảy vì bạn đã hoàn thành vượt mức yêu cầu. Chắc chắn chẳng có cấp trên nào lại không sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng hậu hĩnh cả.

Thứ Bảy phát tài, 3 con giáp cuối tuần có lộc, phúc vận thăng hoa, làm ăn đại phát, tiền vào túi ầm ầm, tài khoản nhảy số tưng bừng - Ảnh 2

Tuy nhiên, bạn cần phải chấp nhận một điều là bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Những thành tích xuất sắc của bạn có thể khiến kẻ tiểu nhân ghen tị, hạ thấp uy tín, vì thế điều bạn cần làm là bỏ ngoài tai những lời không hay, tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Người làm ăn có thể nhận được tin vui vào cuối tuần. Với con mắt tinh đời của mình, bạn có thể phát hiện ra những cơ hội làm ăn quý giá, thậm chí trở thành người dẫn đầu xu hướng.

Tuy nhiên, con giáp phát tài tuần này vẫn cần chú ý chi tiêu chừng mực, nếu không, dù có dư dả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng cháy túi.

Tuổi Ngọ

Tử vi Thứ Bảy của người tuổi Ngọ vượng vận quý nhân, công việc, sự nghiệp được trợ lực lớn, gặt hái thành quả đáng nể. Tuy trong quá trình làm việc vẫn gặp chút trở ngại, nhưng mức độ không lớn, có thể giải quyết ổn thỏa, không ảnh hưởng đến cục diện. 

Thứ Bảy phát tài, 3 con giáp cuối tuần có lộc, phúc vận thăng hoa, làm ăn đại phát, tiền vào túi ầm ầm, tài khoản nhảy số tưng bừng - Ảnh 3

Ngoài ra, trong ngày này, con giáp tuổi Ngọ cần đề phòng tiểu nhân hãm hại nhằm “hớt tay trên”, làm việc suy tính kỹ càng. Tháng này mang điềm mất trộm, hao tán tiền của ở mức độ nhẹ nhưng đừng khinh suất.

Phương diện tình cảm tạm ổn, không phát sinh quá nhiều mâu thuẫn trong tình yêu đôi lứa. Gia đạo an yên sau khi tuổi Ngọ và nửa kia chung tay giải quyết xung đột trong gia đình.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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