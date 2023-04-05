THỜI VẬN ĐUỔI TỚI, 3 con giáp "phất lên như diều gặp gió" trong vòng 7 ngày tới (12/4)

Tâm linh - Tử vi 05/04/2023 09:01

Trong vòng 7 ngày tới, 3 con giáp có tên sau đây có làm gì cũng may mắn, tài tiền đổ vào như nước. "Phất lên như diều gặp gió" là điều sớm muộn đối với những cái tên sau đây.

Tuổi Tỵ

Thông minh, tài giỏi chính là bản tính vốn có của tuổi Tỵ, dù không quá xuất sắc nhưng Tỵ luôn biết cách dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công riêng. Chính vì tính cách cần mẫn siêng năng và không ngừng học hỏi cải thiện, tuổi Tỵ càng khiến mình thành công và trở nên giàu có.

Trong 7 ngày tới, thời vận thời vận tuổi Tỵ sẽ đến. Cuộc đời của Tỵ như lật sang một trang sách mới. Gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng đầy hứa hẹn đối với con giáp này. Có thể nói đường lên đỉnh cao của tuổi Tỵ phất như diều gặp gió. Hãy nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền sẽ về túi của bạn nhiều không kể siết.

THỜI VẬN ĐUỔI TỚI, 3 con giáp 'phất lên như diều gặp gió' trong vòng 7 ngày tới (12/4) - Ảnh 1
Tuổi Tỵ thành công và giàu có nhờ sự cần mẫn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là những người biết cách tính toán, chi tiêu nên luôn có trong tay những khoản tiền tiết kiệm lớn. Dù những người xung quanh có mua sắm nhiều đến đâu thì con giáp này vẫn giữ được lập trường và lập cho bản thân một kế hoạch tiêu dùng hợp lý. 7 ngày tới đây chính là khoảng thời gian vàng để người tuổi Mùi thể hiện được năng lực bản thân và có thêm nhiều cơ hội kiếm tiền. Trong công việc, nhờ làm rõ được mục tiêu cần thực hiện mà tuổi Mùi có thể hoàn thành công việc được giao trước thời hạn, được đồng nghiệp nể trọng và lãnh đạo đánh giá cao.

Ngoài ra, con giáp này còn gặp nhiều thuận lợi khi thực hiện những kế hoạch kinh doanh riêng của mình. Dù chỉ là một dự án nhỏ nhưng tuổi Mùi vẫn làm việc tích cực để bản thân có thể bứt phá trong tương lai và thu về nhiều tài lộc hơn. Nói chung, với tuổi Mùi mà nói, 7 ngày tới chính là lúc để họ tạm biệt quá khứ khó khăn để bước sang một trang mới rạng rỡ hơn.

THỜI VẬN ĐUỔI TỚI, 3 con giáp 'phất lên như diều gặp gió' trong vòng 7 ngày tới (12/4) - Ảnh 2
Tuổi Mùi được cấp trên trọng dụng nhờ năng lực của mình. Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của tuổi Hợi khởi sắc trông thấy trong 7 ngày tới đây. Cả nguồn thu chính và phụ của con giáp này đều có xu hướng tăng. Bản mệnh dù làm trong lĩnh vực nào cũng đón nhận tin vui.

Người làm công ăn lương phát huy thế mạnh của mình trong công việc nên được cấp trên đánh giá cao, trao thêm nhiều cơ hội thể hiện.

Với một số người, nguồn thu phụ trong những ngày này tăng gấp đôi gấp ba giúp túi tiền thêm rủng rỉnh.

Người làm ăn buôn bán cũng tất bật. Thời gian này, nhu cầu mua sắm tăng, hàng hóa lưu thông tốt giúp mang lại nguồn lợi nhuận cao hơn cho tuổi Hợi.

THỜI VẬN ĐUỔI TỚI, 3 con giáp 'phất lên như diều gặp gió' trong vòng 7 ngày tới (12/4) - Ảnh 3

Tuổi Hợi làm ăn thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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