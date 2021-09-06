Thời tới cản không nổi 3 con giáp LÀM GIÀU trong tháng 10, tiền chất cao như núi, vận đỏ như son, PHÚC LỘC song toàn

Tâm linh - Tử vi 06/09/2021 17:00

Trong tháng 10, 3 con giáp may mắn này sẽ phúc lộc song toàn, tiền chất như núi, có muốn nghèo cũng không được.

Tuổi Tý

Tý là con giáp đứng đầu trong 12 con giáp, những người tuổi Tý đã có vận may từ nhỏ. Trời sinh tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn, dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh. Họ làm bất cứ việc gì cũng có mục tiêu, làm việc gì cũng phải thành công, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Thậm chí, khi gặp phải khó khăn, bạn cũng sẽ nhanh chóng vực dậy được tinh thần, không bi lụy, chán nản như những người mệnh khác.

Con giáp này thường có ý thức về tiền bạc từ thuở thiếu niên, vì vậy hầu hết những người tuổi Tý đều có nhiều của cải khi còn rất trẻ. Trong năm 2021, những người tuổi Tý lại được quý nhân chiếu cố nên tài vận càng tốt hơn.  

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Ảnh minh họa: Internet

Tý có một công việc ổn định và có khả năng được thăng chức, tăng lương. Thu nhập của bạn cũng tăng lên đáng kể và có nhiều cơ hội để đầu tư. Đặc biệt, trong 10 tới đây, Tý có thể ký kết được một khoản hợp đồng béo bở, những người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt hơn so với khoảng thời gian trước, tiền sẽ chảy vào túi bạn ào ạt. 

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất thường rất giỏi tính toán, đầu óc thông minh và có các mối quan hệ cá nhân tốt đẹp. Dự báo tử vi năm 2021, sự nghiệp của Tuất có nhiều chuyển biến tích cực và rất nhiều cơ hội đến với con giáp này. Nếu biết cách nắm bắt thì không khó để Tuất thăng chức, tăng lương. 

Thời tới cản không nổi 3 con giáp LÀM GIÀU trong tháng 10, tiền chất cao như núi, vận đỏ như son, PHÚC LỘC song toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, Tuất còn được bạn bè giúp đỡ rất nhiều trong sự nghiệp và kinh doanh. Bạn đầu tư thì chắc chắn sẽ sinh lời, ngay cả những người làm việc để hưởng hoa hồng như bảo hiểm, bất động sản,… cũng sẽ thấy số dư tài khoản của mình tăng lên. Nói chung, tiền bạc là vấn đề không phải lo nghĩ đối với Tuất trong tháng 10 sắp tới.

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn mang số mệnh của Rồng, số mệnh của sự giàu có và quyền lực. Trong suốt cuộc đời, Thìn luôn gặp nhiều may mắn, đi đến đâu cũng được quý nhân giúp đỡ và dù làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào thì bạn cũng dễ thành công và kiếm tiền hơn so với những người mệnh khác. 

Thời tới cản không nổi 3 con giáp LÀM GIÀU trong tháng 10, tiền chất cao như núi, vận đỏ như son, PHÚC LỘC song toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bỏ lại một năm đầy thăng trầm và biến cố, những người tuổi Thìn sẽ có một năm tốt đẹp hơn với nhiều bước tiến trong hầu hết các khía cạnh của cuộc sống. Thìn được Thần Tài chiếu cố hết mực, lại được quý nhân giúp đỡ nên dù có gặp phải khó khăn gì cũng nhanh chóng giải quyết êm đẹp. 

Mặc dù trong nửa đầu năm 2021, Thìn có thể gặp phải một số khó khăn, thử thách nhưng chỉ cần bạn kiên trì thì chắc chắn đó không phải là trở ngại lớn. Từ tháng 10 trở đi, mọi thứ sẽ bắt đầu tốt hơn, Thìn có nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức, được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Túi tiền của Thìn rủng rỉnh, bởi ngoài công việc chính, bạn còn có thể kiếm tiền tiền từ nghề tay trái. 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo

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