Thời tới cản không kịp: 3 con giáp bơi qua bể khổ, từ đây đến cuối năm 2022 "lột xác" làm giàu, "tung hoành" túi tiền thiên hạ, bạc vàng dư giả đến sang năm

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 08:50

Từ nay đến cuối năm 2022, 3 con giáp này thay vận mạnh mẽ, không còn cơ cực kiếm tiền, họ sẽ nắm bắt thời cơ để làm giàu nhanh chóng.

Tuổi Dần

Thời tới cản không kịp: 3 con giáp bơi qua bể khổ, từ đây đến cuối năm 2022 'lột xác' làm giàu, 'tung hoành' túi tiền thiên hạ, bạc vàng dư giả đến sang năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần được cát tinh Thiên Tài trợ mệnh nên tài lộc không ngừng đổ về nhà. Con giáp này dựa vào nghề tay trái cũng có thể tăng thêm thu nhập của mình. Nguồn thu này khá lớn, bản mệnh nên tính kế đầu tư để tài lộc sinh sôi nảy nở nhiều thêm nữa.

Từ nay đến cuối năm 2022 nếu có kế hoạch kí kết hợp đồng, bạn nên tranh thủ tiến hành ngay để tranh thủ vận may trong ngày. Mọi việc được thực hiện cực kì thuận lợi, không gặp khó khăn nào đáng kể. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội làm giàu thì tài vận hanh thông, bản mệnh sẽ có những khoản thu không hề nhỏ.

Tuổi Sửu

Thời tới cản không kịp: 3 con giáp bơi qua bể khổ, từ đây đến cuối năm 2022 'lột xác' làm giàu, 'tung hoành' túi tiền thiên hạ, bạc vàng dư giả đến sang năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu luôn là con giáp vô cùng chăm chỉ. Họ làm việc với thái độ nhiệt tình, nỗ lực hết sức. Dù gặp phải khó khăn, họ cũng không ngại bỏ công suy nghĩ, tìm cách giải quyết, không chịu đầu hàng số phận. Sự cố gắng của tuổi Sửu được mọi người công nhận. Càng về sau, con giáp này càng nhận được nhiều công việc quan trọng, mang lại lợi nhuận cao.

Những người làm ở vị trí lãnh đạo có tâm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp họ đưa ra quyết định chính xác, mang lại lợi ích lớn cho tập thể.

Nhờ những yếu tốt này, tuổi Sửu được dự báo là một trong những con giáp có số phát tài từ nay đến cuối năm 2022. Khối tài sản của họ tăng lên không ngừng, cuộc sống về sau càng ngày càng sung túc.

Tuổi Hợi

Theo tử vi, tuổi Hợi được tài tinh chiếu mệnh hứa hẹn đường tài lộc khá hanh thông. Thần Tài cực kỳ ưu ái ban cho vô số cơ hội để bản mệnh thực hiện những kế hoạch của riêng mình.

Từ nay đến cuối năm 2022 sẽ là thời điểm mà con giáp này có tài vận thực sự khởi sắc, may mắn ùn ùn kéo tới, tài lộc chen nhau về tay. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì chẳng lo không có tiền tiêu.

Thời tới cản không kịp: 3 con giáp bơi qua bể khổ, từ đây đến cuối năm 2022 'lột xác' làm giàu, 'tung hoành' túi tiền thiên hạ, bạc vàng dư giả đến sang năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian trước đó thì sẽ có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Thu nhập gia tăng cũng không có gì là bất ngờ vì đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vừa qua của bạn.

Cát khí cũng giúp những người làm trong ngành dịch vụ có cơ hội để tỏa sáng. Con giáp này dùng tài năng và sự chân thành để chinh phục khách hàng. Không phải lúc nào tài khí cũng tăng cao như giai đoạn này, thế nên tuổi Hợi cần nhanh chóng tận dụng cơ hội, chớ nên để mình phải hối tiếc về sau.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi cho thấy vào cuối tuần này sẽ có 3 con giáp nhận lộc may mắn trên mọi phương diện. Trái lại, có 1 con giáp gặp vận đen, dễ hao hụt tiền của nên cần thận trọng.

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