Người tuổi Ngọ tính cách tương đối "bốc lửa" và giàu nhiệt huyết. Trong công việc, họ luôn thể hiện được sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Dù tài năng hơn người nhưng con giáp này cũng không hài lòng với những gì mình đã có mà luôn cố gắng nỗ lực vươn lên. Có thể nói rằng người tuổi Ngọ khá tham công tiếc việc. Đó cũng là lý do họ hiếm khi được thảnh thơi, thư thái.

Nếu làm kinh doanh thì họ sẽ gặp gỡ đối tác đáng tin cậy. Người làm công ăn lương cũng được nhận thêm công việc, dự án mới giúp gia tăng thu nhập. Công việc ngày càng thăng hoa giúp con giáp này kiếm được nguồn thu lớn, mua được những tài sản có giá trị.

Bước qua tháng 12, người tuổi Ngọ có tài lộc tương đối tốt. Các công việc, dự án của họ trước đây bị ngưng trệ đã có cơ hội tái khởi động. Con giáp này cũng nhận được nhiều duyên may trong công việc. Ví dụ như nếu làm chủ thì họ tuyển dụng được nhân viên có tài, có tâm.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sống thật thà, chân thành, hay cười, hay nói. Họ rất hòa đồng nên được nhiều người yêu mến. Người tuổi này có bản tính kiên trì. Khi đã xác định mục tiêu của bản thân, họ luôn nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu đó chứ không dễ gì nản lòng, bỏ cuộc.

Bước qua tháng 12, người tuổi Tuất sẽ có vận số dồi dào. Họ được sao tốt chiếu mệnh lại thêm quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn cũng suôn sẻ hơn. Người tuổi này buôn may bán đắt, vốn ít, lời nhiều. Trong khi những người tuổi Tuất chưa có công việc cũng sẽ tìm được một công việc phù hợp nhờ vào những mối quan hệ thân bằng cố hữu.

Thời gian này, có khá nhiều lời mời người tuổi Tuất đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, họ chỉ nên đầu tư vào những lĩnh vực mình am hiểu kẻo tiền mất tật mang. Con giáp này làm việc chăm chỉ sẽ đạt được những thành quả đáng ghi nhận, ngày một vững bước trên con đường thành công. Sự nghiệp của họ được dự báo sẽ lên một tầm cao mới trong khoảng thời gian cuối năm nay.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tài năng, khôn khéo hơn người nên rất dễ thành công. Không những thế, họ còn thông minh, nhanh nhẹn và có nhãn quan tinh tường. Người tuổi này có thể thích nghi tốt với hoàn cảnh và có thể chịu đựng áp lực.

Thời gian gần đây, người tuổi Mão dễ xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp tại nơi làm việc. Tuy họ sẽ chiếm ưu thế nhưng mối quan hệ của họ với đồng nghiệp sẽ bị tổn hại. Tốt hơn hết, con giáp này nên thể hiện thiện chí để giữ hòa khí với những người làm việc cùng với mình.

Bước qua tháng 12, con giáp này gặp nhiều may mắn trong công việc. Nếu làm kinh doanh buôn bán thì họ sẽ chốt được nhiều đơn hàng hơn, lợi nhuận thu về cao hơn. Trong khi những người làm công ăn lương cũng được giúp đỡ giải quyết các công việc tồn đọng. Sự nghiệp có thêm bước tiến giúp con giáp này kiếm thêm thu nhập, giảm bớt căng thẳng.

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