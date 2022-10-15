Thời cơ đã điểm, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tiền tài rủng rỉnh, thăng quan tiến chức trong 10 ngày tới (từ 15-24/10/2022)

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 06:19

Những con giáp này sẽ có cơ hội thăng tiến ngay trong 10 ngày tới (từ 15-24/10/2022).

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu thường dũng cảm, tự tin. Một khi đã mong muốn điều gì họ sẽ nỗ lực hết mình để giành lấy. Trong lĩnh vực chuyên môn họ tỏ ra là những người tài giỏi và thường nắm giữ những vị trí cao.

Nhờ sự phù hộ của các cát tinh nên vận trình công việc của người tuổi Dậu trong 10 ngày tới (từ 15-24/10/2022) đặc biệt hanh thông. Họ lại được quý nhân giúp đỡ nên thu về những khoản tiền không hề nhỏ.

Tất nhiên cũng phải công nhận tài năng của người tuổi Dậu. Họ có tư duy rõ ràng, có khả năng phân biệt và thuyết phục mạnh mẽ. Trong tháng này, Dậu dễ dàng nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của cấp trên tại đơn vị công tác.

Vì công việc đang trên đà thuận lợi nên Dậu chỉ cần chăm chỉ thêm một chút là sẽ thu về cho mình khối tài sản đáng kể.

Thời cơ đã điểm, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tiền tài rủng rỉnh, thăng quan tiến chức trong 10 ngày tới (từ 15-24/10/2022) - Ảnh 1
Nhờ sự phù hộ của các cát tinh nên vận trình công việc của người tuổi Dậu trong 10 ngày tới (từ 15-24/10/2022) đặc biệt hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần khá bướng bỉnh. Đó vừa là nhược điểm nhưng cũng vừa là ưu điểm. Vì bướng bỉnh nên họ không chịu thua kém người khác. Và vì thế nên trong công việc họ cũng luôn nỗ lực hết mình. Sự bướng bỉnh cũng khiến Dần nghiêm khắc với bản thân mình. Vì chịu khó học hỏi nên sự nghiệp của họ phát triển khá tốt.

Vận trình công việc của Dần trong 10 ngày tới (từ 15-24/10/2022) khá tốt. Những cơ hội mới sẽ mở ra trước mắt Dần và họ có cơ hội tăng lương, thăng chức hoặc có nhiều dự án thu về lợi nhuận cao.

Điều này cũng hoàn toàn xứng đáng bởi người tuổi Dần có khả năng lãnh đạo. Họ có năng lực chuyên môn, có khả năng quan lý nên công việc trôi chảy.

Vai trò mới cũng giúp Dần phát huy được tài năng, thể hiện được bản thân. Nhưng có một điều Dần phải ghi nhớ là cần tiết chế để tránh bị ghen ghét.

Tuổi Tỵ

Trong năm nay người tuổi Tỵ gặp được nhiều may mắn do có nhiều cát tinh giúp đỡ. Tỵ gặp nhiều điều tốt lành, hạnh phúc lại được thêm quý nhân giúp đỡ trong công việc nên cuộc sống khá thuận buồm.

Tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ còn hanh thông hơn vào 10 ngày tới (từ 15-24/10/2022). Các cơ hội liên tiếp mở ra khiến Tỵ tăng thêm quyền lực. Cơ hội thăng tiến, tăng lương nằm trong lòng bàn tay. Vì có nhiều ý tưởng táo bạo nên họ cũng được lãnh đạo và người lớn tuổi chú ý.

10 ngày tới (từ 15-24/10/2022), người tuổi Tỵ có quý nhân giúp đỡ nên dù có gặp rắc rối thì vẫn sẽ được giải quyết ổn thỏa. Không chỉ vậy, cơ hội còn đến nhiều hơn với người tuổi này.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Kim đồng hồ điểm đúng 18h chiều mai (15/10/2022), 3 con giáp từng bước thể hiện mình, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc nhân đôi, vận trình gặp nhiều may mắn trong công việc lẫn tình duyên

Kim đồng hồ điểm đúng 18h chiều mai (15/10/2022), 3 con giáp từng bước thể hiện mình, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc nhân đôi, vận trình gặp nhiều may mắn trong công việc lẫn tình duyên

Theo tử vi 12 con giáp đúng 18h chiều mai (15/10/2022) có tới 3 con giáp may mắn vận trình rực sáng, sự nghiệp - tình duyên đỏ chói, sắm nhà mua xe hơi dễ như trở bàn tay.

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