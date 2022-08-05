Thiên Tài hạ thế mang đến điềm lành, 3 con giáp này trong 2 ngày cuối tuần (6/8 - 7/8) có vận mệnh cát tường, sự nghiệp hoan hỷ, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 13:48

Tử vi 2 ngày cuối tuần (6/8 - 7/8), nhờ vận may mà Thiên Tài mang lại, 3 con giáp này vô cùng may mắn, số mệnh hoa hỷ vô cùng, sự nghiệp thành toại, ăn nên làm ra.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý là những người thông minh, lanh lợi, nhạy bén trong tư duy. Ở họ sở hữu năng lực ứng biến cực tốt và khả năng thích nghi hoàn cảnh nhanh chóng, luôn sống có lý tưởng và mục tiêu rõ ràng, cả đời nỗ lực hết mình cho những kế hoạch và dự định của bản thân chứ không ở trạng thái mông lung vô định.

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (6/8 - 7/8), được cục diện Tam Hợp nâng đỡ, vận trình của họ cũng vì thế mà sáng sủa, công việc thuận lợi, tài lộc ngày càng khởi sắc dễ thành công trong các quyết định của mình. Quý nhân tam hợp mang tới suy nghĩ thấu đáo cho con giáp may mắn này, tư tưởng thông suốt, tình hình kinh doanh buôn bán khá lý tưởng.

con giap may man 3
Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (6/8 - 7/8), được cục diện Tam Hợp nâng đỡ, vận trình của họ cũng vì thế mà sáng sủa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (6/8 - 7/8) cho hay, đây là thời điểm được đánh giá là tràn ngập may mắn với những người tuổi Thìn. Bởi vì con đường làm ăn của bạn rất tốt, bạn có thể nghĩ đến việc tham gia một số hoạt động đầu tư vào bất động sản.

Vận may sẽ mang đến cho bạn thêm nguồn lợi nhuận khổng lồ. Đặc biệt, đây sẽ là thời điểm may mắn nhất trong năm của bạn, vì thế nếu muốn đầu tư, kinh doanh thì hãy mạnh dạn triển khai đi nhé!

con giap may man 2
Tử vi 2 ngày cuối tuần (6/8 - 7/8) cho hay, đây là thời điểm được đánh giá là tràn ngập may mắn với những người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (6/8 - 7/8), đây là thời điểm cực đẹp đối với người tuổi Mùi, không những gặp nhiều may mắn, có được quý nhân phù trợ, được phúc tinh cao chiếu mà người tuổi Mùi còn thăng quan tiến chức nhanh chóng như diều gặp gió trong năm nay.

Cuộc sống bản mệnh rất an nhàn, tiền bạc đổ về nhiều không kể xiết, các hợp đồng được đối tác chấp thuận... Tất cả là nhờ thời gian đầu người tuổi Mùi hết sức cần mẫn, xây dựng các mối quan hệ cũng như làm việc cẩn thận. Nhờ đó, mọi khó khăn sẽ được xoay chuyển thế cục, đem lại những thuận lợi cho người tuổi mùi.

con giap may man 1
Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (6/8 - 7/8), đây là thời điểm cực đẹp đối với người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày 6/8/2022, Thần Phật chỉ điểm, 3 con giáp này có số mệnh dát vàng, vận trình vàng son, kiếm được tiền tỷ, thuận lợi đủ đường

Kể từ ngày 6/8/2022, Thần Phật chỉ điểm, 3 con giáp này có số mệnh dát vàng, vận trình vàng son, kiếm được tiền tỷ, thuận lợi đủ đường

Tử vi 12 con giáp có nói, kể từ ngày 6/8/2022, 3 con giáp này được Thần Phật ban lộc nên cầu được ước thấy, giàu sang hoan hỷ, ăn nên làm ra, vạn sự như ý.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 2 ngày cuối tuần tử vi cuối tuần tử vi ngày 6/8 tử vi ngày 6/8/2022 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 3 giờ 54 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 5 giờ 54 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng